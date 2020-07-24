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Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 1 августа

Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 1 августа
Фото:123rf.com

Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа, сообщает Интерфакс. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Для них отменят ограничения по числу прилетающих пассажиров, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

Пока в списке всего три страны — Турция, Великобритания и Танзания. Сейчас российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает над расширением списка, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 августа можно будет улететь в Лондон, Анкару и Стамбул. С 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Также будет возобновлено авиасообщение с Занзибаром.

Посольство Великобритании в Москве напомнило, что все пассажиры, прибывающие из России в Великобританию, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

27 марта этого года из-за эпидемии COVID-19 Россия полностью закрыла международное авиасообщение. Авиакомпании могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. 

В июле вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия начнет готовиться к возобновлению полетов. По данным РБК, Роспотребнадзор предложил включить в список Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Китай, Вьетнам, Монголию и Шри-Ланку.

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