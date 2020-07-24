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Sainsbury’s и Asda не будут мешать посетителям без масок делать покупки

Sainsbury’s и Asda не будут мешать посетителям без масок делать покупки
Фото:123rf.com

Но полиция просит не обслуживать нарушителей

С 24 июля жители Англии должны носить маски при посещении магазинов и супермаркетов. За невыполнение распоряжения правительства покупателям грозит штраф в £100. Но если нарушитель заплатит его в течение 14 дней, то сумма уменьшится вдвое — до £50.

Полиция просит сотрудников супермаркетов отслеживать нарушителей, не пускать их в помещение и не обслуживать на кассе. «Новые правила должны быть максимально четкими: без маски не входить», — заявил председатель Федерации полиции Англии и Уэльса Джон Аптер.

Однако несколько магазинов заявили, что не будут останавливать посетителей без масок. В их числе — Sainsbury’s, Asda, Morrisons и Co-op, пишет The Guardian. Вместо этого на двери наклеят объявления, напоминающие людям о необходимости прикрыть лицо. «Наши сотрудники ежедневно сталкиваются с оскорблениями, угрозами и даже попытками применить силу. За время карантина количество таких случаев только возросло, поэтому мы не будем испытывать человеческое терпение», — заявил менеджер Co-op Джон Аптер.

Директор по вопросам нормативного регулирования Британского консорциума розничной торговли (BRC) Том Айронсайд считает, что продавцы могут напомнить покупателям о необходимости надеть маску, однако ответственность лежит исключительно на последних.

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Sainsbury’s и Asda не будут мешать посетителям без масок делать покупки
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