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Costa Coffee снизит цены на кофе до 32 пенсов

Costa Coffee снизит цены на кофе до 32 пенсов
Фото:123rf.com

Компания примет участие в программе Eat Out to Help Out 

С 1 августа в Великобритании начнет действовать правительственная программа поддержки ресторанов и кафе Eat Out to Help Out. В заведениях, которые подадут заявку на участие, с понедельника по среду будут действовать 50-процентные скидки на все блюда. Правительство обещает компенсировать затраты в размере £10 на человека, включая детей.

Некоторые заведения уже объявили об участии в программе и рассказали о грядущих скидках, сообщает Metro. Так, сеть кофеен Costa Coffee обещает, что маленькая чашка кофе будет стоить всего 32 пенса вместо £1 (при условии, что клиент придет со своей многоразовой кружкой). Кофе флэт уайт обойдется покупателю в £1,06, а не в £2.70, веганский тост с сыром и ветчиной — в £1,29 вместо £2,95, круассан — в 59 пенсов вместо £1,35.

«Мы с радостью поддержим программу Eat Out to Help Out, чтобы наши клиенты смогли насладиться любимым кофе за меньшие деньги. Кроме того, мы расположим столики таким образом, чтобы покупатели соблюдали дистанцию и чувствовали себя в безопасности», — заявил исполнительный директор Costa Coffee в Великобритании и Ирландии Нил Лейк.

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