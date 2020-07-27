Великобритания ввела карантин для прибывающих из Испании

В стране вновь участились случаи заболевания коронавирусом

В Испании вновь участились случаи заболевания коронавирусом, сообщает The Evening Standard. На 24 июля местное правительство объявило о 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19. В ответ на это Великобритания исключила Испанию из списка безопасных для посещения стран и ввела 14-дневный карантин для прибывающих.

Отсидеть две недели в самоизоляции придется тем, кто возвращается с материковой Испании, Канарских и Балеарских островов, таких как Майорка и Ибица. Новые правила распространяются на жителей всех частей Соединенного Королевства: Англии, Шотландии,Уэльса и Северной Ирландии.

Позднее стало известно, что в Испанию отправился министр транспорта Грант Шэппс. Он пообещал самоизолироваться сразу по возвращении в страну.

Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от поездок в этом направлении в ближайшее время. Подробную информацию о карантине можно найти на сайте правительства.

Британская туристическая ассоциация ABTA рекомендует людям, забронировавшим туры, обратиться к туроператорам и уточнить возможность сдачи билетов. Туристическая компания TUI уже отменила все полеты в Испанию до 9 августа.