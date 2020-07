Как оформить компенсацию за приобретение школьной формы?

Важная информация в преддверии нового учебного года

По плану британского правительства школы должны полностью возобновить работу к сентябрю. Некоторые родители уже задумались о покупке школьной формы, однако немногие знают, что за это можно получить компенсационную выплату. На нее могут рассчитывать семьи, чей годовой доход меньше £16190, или получающие одно из следующих пособий:

– Income support

– Income-based Jobseeker’s Allowance

– Child tax credit

– Employment support allowance (ESA)

– Support under Part IV of the Immigration and Asylum Act 1999

– Universal Credit

– государственную пенсию (при условии, что это единственный источник дохода в семье).

Если вы подпадаете под эти требования, то можете подать заявку на получение единовременного пособия до 30 сентября. Для этого необходимо посетить сайт правительства и указать свой почтовый индекс в представленном поле, а затем ответить на несколько вопросов. После этого вы сможете получить денежный чек.

Обратите внимание, что сумма и возможность получения выплаты зависит от места проживания, сообщает портал The Bolton News. В Англии максимальный размер выплаты составляет £150, но из-за нехватки финансирования некоторые муниципалитеты предложат вам всего £15-20. Кембриджшир, Корнуолл, Нортумберленд и Стоктон вовсе не предоставляют выплат.

В Шотландии вы можете рассчитывать на £100 минимум, в Уэльсе — на £125. В Северной Ирландии требования к получению выплаты другие, о них также можно узнать на сайте правительства.

На выплаты могут рассчитывать только те семьи, чьи дети обучаются в государственных школах.