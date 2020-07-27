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В МИД Великобритании представили официальный портрет Елизаветы II

В МИД Великобритании представили официальный портрет Елизаветы II
Фото:twitter.com/chrisshipitv

Королева присоединилась к церемонии по видеосвязи

В МИД Великобритании представили новый официальный портрет Елизаветы II. Новость об этом появилась на сайте правительства. Автором произведения является художница Мириам Эскофет, победитель BP Portrait Award — ежегодного конкурса, проходящего в Национальной портретной галерее в Лондоне.

Фото: twitter.com/chrisshipitv

По словам Саймона Макдональда, заместителя министра иностранных дел, таким образом они хотели поблагодарить королеву за неустанную работу по улучшению международных отношений. «Ее Величество — наш лучший дипломат», — подчеркнул Макдональд.

Фото: twitter.com/chrisshipitv

Церемония открытия портрета прошла 24 июля в виртуальном режиме. Королева присоединилась к ней по видеосвязи. Она была в очень хорошем расположении духа и поблагодарила МИД за труд над возвращением домой британских граждан во время пандемии коронавируса. Помимо этого, она отметила вклад чиновников ведомства в разработку вакцины.

Фото: twitter.com/chrisshipitv

Ее Величество осталась довольна портретом. «Рада, что мне удалось его посмотреть. Надеюсь, что еще смогу увидеть портрет вживую», — сказала королева.

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