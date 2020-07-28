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17-летний подросток заработал £1 млн, продавая сладости

17-летний подросток заработал £1 млн, продавая сладости
Фото:instagram.com/ir.flavourzzz

Юный предприниматель готовиться открывать второй кондитерский магазин

В прошлом году 16-летний Ино Ратнасингам решил пойти по стопам своего отца и открыл кондитерский магазин в городке Хадли. Ассортимент магазина крайне необычен — там продаются американские сладости, которых обычно в Британии нет: печенье Oreo Brownie компании Mrs Freshley’s, Fanta со вкусом малины и ананаса, ванильный Dr Pepper и многое другое.

Фото instagram.com/ir.flavourzzz

Газета The Sun сообщает, что магазин IR Flavourz принес своему владельцу уже более £1 млн. «Мои товары пользуются сумасшедшим успехом у жителей Эссекса. Возможно, в будущем я стану мультимиллионером», — поделился впечатлениями Ино, которому уже исполнилось 17 лет. 

Теперь юный предприниматель хочет открыть второй магазин и расширить ассортимент продуктов. А пока желающие могут ознакомиться с тем, что уже есть в продаже, на сайте магазина.

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