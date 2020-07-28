«Брекзит» еще больше ослабит экономику Великобритании

Выход из ЕС негативно скажется даже на отраслях, переживших пандемию

«Брекзит» нанесет мощный удар по экономике Великобритании и ослабит даже те отрасли, которые сравнительно легко пережили пандемию коронавируса. Такой вывод сделали аналитики Лондонской школы экономики (LSE), основываясь на отчетах Конфедерации британской промышленности (CBI).

В исследовании LSE говорится, что COVID-19 сильнее всего ударил по секторам, завязанным на прямое взаимодействие с людьми: гостиничному и ресторанному бизнесу, туриндустрии, сфере искусств и развлечений. Сравнительно легко карантин пережили юристы, бухгалтеры, сотрудники научно-исследовательских институтов — они продолжили работать на дому.

По данным ONS, в апреле ВВП страны сократился на 20,4%, и это не окончательные цифры. Введение торговых барьеров в связи с «Брекзитом» повлияет на объем импорта лекарств. Производителям автомобилей и одежды придется заполнять таможенные декларации.

Как результат, Великобритания понесет большие потери независимо от того, удастся ли Борису Джонсону заключить торговое соглашение с Европейским союзом, — такой вывод сделан в исследовании LSE, пишет газета The Guardian.

В 2017 году правительство пообещало предоставить подробный отчет о влиянии «Брекзита» на все отрасли экономики, однако опубликовало анализ только десяти из них, отмечают в LSE.