Британцев ждет жаркая пятница

Температура воздуха поднимется до 30 градусов

Эта неделя будет достаточно дождливой, однако в пятницу жителей Великобритании ждет 30-градусная жара, пишет The Evening Standard.

Синоптик Met Office Сара Кент предупреждает, что со вторника на территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии ожидаются переменная облачность и редкие дожди. На севере Шотландии возможны штормовой ветер и ливни.

Начиная со среды столбики термометра начнут подниматься вверх, до 22-24 градусов по Цельсию. В пятницу температура воздуха составит 30 градусов на юге и 32 градуса на юго-востоке страны.

В случае, если прогноз окажется верным, 31 июля станет самым жарким днем месяца. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован две недели назад в Хитроу: 17 июля воздух прогрелся до 28,5 градусов по Цельсию.

Метеорологи предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения и просят оставаться дома или использовать защитные средства. Однако жара долго не продлится: уже с субботы солнечная погода вновь сменится дождями.