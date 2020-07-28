subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Британцев ждет жаркая пятница

Британцев ждет жаркая пятница

Температура воздуха поднимется до 30 градусов

Эта неделя будет достаточно дождливой, однако в пятницу жителей Великобритании ждет 30-градусная жара, пишет The Evening Standard.

Синоптик Met Office Сара Кент предупреждает, что со вторника на территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии ожидаются переменная облачность и редкие дожди. На севере Шотландии возможны штормовой ветер и ливни.

Начиная со среды столбики термометра начнут подниматься вверх, до 22-24 градусов по Цельсию. В пятницу температура воздуха составит 30 градусов на юге и 32 градуса на юго-востоке страны.

В случае, если прогноз окажется верным, 31 июля станет самым жарким днем месяца. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован две недели назад в Хитроу: 17 июля воздух прогрелся до 28,5 градусов по Цельсию.

Метеорологи предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения и просят оставаться дома или использовать защитные средства. Однако жара долго не продлится: уже с субботы солнечная погода вновь сменится дождями.

profile-sample2
17-летний подросток заработал £1 млн, продавая сладости
28-07-2020
profile-sample2
«Брекзит» еще больше ослабит экономику Великобритании
28-07-2020
profile-sample2
Британцев ждет жаркая пятница
28-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.