Сотрудники British Airways грозятся устроить забастовку

Они недовольны сокращением штата из-за пандемии коронавируса

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила, что в этом году авиакомпании потеряют более £66 млрд из-за эпидемии коронавируса. В апреле British Airways уведомила профсоюзы о намерении провести реструктуризацию и сократить до 12 тыс. рабочих мест. Так компания надеялась справиться с кризисом в туристической индустрии после пандемии, пишет BBC.

Позднее менеджмент British Airways предложил сократить заработную плату экипажей, включая пилотов и бортпроводников, на 20% — это позволило бы сохранить часть рабочих мест. Если сотрудники не согласятся на такие условия добровольно до 31 июля, компания самостоятельно уволит их, с тем чтобы нанять после этого на новых условиях, сообщает Sky News.

Решение British Airways разозлило членов профсоюза Unite, объединяющего более 30 тыс. сотрудников авиакомпании. Генеральный секретарь профсоюза Лен МакКласки обвинил генерального директора авиакомпании Алекса Круза в высокомерном отношении к работникам и заявил, что подобные действия могут закончиться массовой забастовкой.