Woronzow Road: как русский граф смог предотвратить войну между Англией и Россией

Все началось с того, что я обнаружил на карте Лондона улицу Woronzow Road, расположенную недалеко от станции метро St John’s Wood. В честь кого и почему названа эта улица?

Влиятельная фамилия

Оказывается, что судьбы нескольких поколений семьи Воронцовых прямо или косвенно связаны с Великобританией. Начало тому в XVIII веке положил Александр Романович Воронцов, бывший послом России в Англии, но речь пойдет о его брате – Семене Романовиче – тоже дипломате. Именно в честь него названа одна из улиц Лондона.

Семен Романович Воронцов родился 15 июня 1744 года в Москве, был младшим из пятерых детей. Маленькому Сене не было и года, когда от тифа умерла его мать, Марфа Сурмина. Отец, граф Роман Илларионович Воронцов, воспитание своих отпрысков перепоручил родственникам: сначала деду, а потом дяде – канцлеру императорского двора Михаилу.

В девять лет Семен стал пажом императрицы Елизаветы Петровны. В 1762 году его пожаловали в камер-юнкеры, но потом он по собственному желанию был произведен в поручики Преображенского полка.

Семья Воронцовых была одной из богатейших в России, играла важную роль в политической жизни страны. Графы Семен и Михаил имели привилегированное положение при дворе Елизаветы Петровны, а позже – Петра III и Екатерины II.

Екатерина Дашкова (в девичестве Воронцова), сестра нашего героя, принимала активное участие в дворцовом перевороте 1762 года, когда в России к власти пришла Екатерина ІІ. Позднее Екатерина Дашкова прославилась тем, что возглавила Российскую академию. Старший брат Воронцовых Александр руководил дипломатической миссией в Лондоне. Еще одна сестра Воронцова – Елизавета – была фавориткой Петра ІІІ.

Такая вот интересная семья!

Между армией и дипломатией

Участие Преображенского полка в дворцовом перевороте Семен Воронцов расценил как предательство. Он поддерживал Петра ІІІ: его даже арестовали, но вскоре освободили. В 1764 г. он покинул службу и был назначен советником посольства в Вене.

Первый опыт дипломатии продлился недолго – в 1766 г. он вышел в отставку. Вскоре принял участие в Русско-турецкой войне (1768-1774 гг.), где был награжден Георгиевским крестом 3-й степени. После войны в армии Семен Романович не задержался и всю свою дальнейшую жизнь связал с дипломатией.

В Англию Воронцов был командирован в 1785 г. В Лондоне он столкнулся с рядом трудностей. Как ни странно это звучит в наши дни, но Воронцов не знал английского языка. Дворяне того времени редко владели английским. В моде были другие языки, в первую очередь – французский.

В шаге от войны

Отношения между Англией и Россией не были дружескими. При дворе Екатерины ІІ господствовала прусская ориентация, идея заключения союза между Англией и Россией не рассматривалась. Королевский двор и правительство в Лондоне также были настроены против Петербурга.

Как же дипломату удалось сдвинуть процесс с мертвой точки?

Воронцову пришлось внимательно и скрупулезно изучать влияние партий и отдельных личностей в парламенте, хорошо понимать их сильные и слабые стороны. Он научился разбираться в политических хитросплетениях, предугадывать развитие событий, умел влиять на их ход.

Государственное устройство Великобритании значительно отличалось от российского самодержавия. «Мне было очень трудно, но я приложил все усилия, чтобы понять этот кажущийся хаос, который, однако, основан на удивительно стройной [государственной] системе. Я почел своим долгом хорошо ознакомиться с этой столь своеобразной страной, чтобы иметь возможность в случае необходимости быть полезным моей родине, и это действительно понадобилось через шесть лет после моего приезда сюда», – писал впоследствии Семен Романович.

О каких событиях вспоминает дипломат?

После начала Русско-турецкой войны 1787—1791 гг. в Британии велись дискуссии о вступлении в войну на турецкой территории. К 1791 году стало очевидно, что держава, преследуя свои экономические интересы, решила ввязаться в конфликт. Премьер-министр Уильям Питт-младший начал снаряжать флот из 36 линейных кораблей, не скрывая, что он будет направлен против русских.

Как предотвратить войну? Вести длительные переговоры бесполезно. Тогда посол принимает необычное для дипломата решение – апеллировать к широким кругам английского общества.

Он обратился, нарушая традиции дипломатического этикета, к главе МИДа Фрэнсису Осборну, герцогу Лидсу: «Я заявляю Вам, господин герцог, что приложу все возможные старания, чтобы нация была осведомлена о Ваших проектах, столь противоречащих интересам страны, и я слишком хорошего мнения об английском здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что общенародный голос не заставит Вас отказаться от этого несправедливого предприятия».

Воронцов обратился за поддержкой к оппозиции, в частности к Чарльзу Фоксу. По всей стране начались многолюдные протесты. В итоге Питт сдался, Англия не вступила в войну. В Петербург был отправлен специальный уполномоченный представитель для ведения переговоров.

Слава миротворцам?

Интересно, что после разрешения конфликта Екатерина ІІ, почитав присланный ей Воронцовым текст одного из выступлений Фокса, заказала мраморный бюст английского оппозиционера. Императрица решила поставить его в своей галерее между Демосфеном и Цицероном со словами: «Он своим красноречием избавил родину и Россию от бессмысленной и несправедливой войны».

По справедливости, в галерее надо было бы выставить и бюст Семена Романовича Воронцова. Это его талант, последовательные действия, решительность и мастерство дипломата удержали два государства от конфронтации.

Но Екатерина ІІ никогда не забывала о том, что в свое время Воронцов не поддержал ее незаконное восшествие на трон. Воронцов откровенно не любил ее бездарного фаворита Платона Зубова и дерзил ей даже в официальной переписке.

А между тем Семен Романович одержал победу.

1791 год стал переломным моментом в истории развития англо-российских отношений. Опасность войны с Францией подтолкнула к объединению против общего врага. В 1793 году была подписана англо-русская конвенция, а в 1795-м – военный союз. Премьер-министр Уильям Питт-младший сказал, обращаясь к Воронцову: «Европа спасена, раз две страны достигли согласия». И, действительно, этот союз сыграл решающую роль в борьбе против Наполеона.

Семен Романович продолжал трудиться на поприще дипломатии до 1806 года. Он за это время то получал царские милости, то, наоборот, подвергался репрессиям.

После смерти Екатерины ІІ в 1796 г. Павел І присвоил послу звание генерала от инфантерии, а еще через год одарил его землями в Финляндии. Но уже в мае 1800 г. Воронцова отозвали с должности, а в феврале 1801-го конфисковали имения. Александр I вернул Воронцову и имения, и должность. Однако состояние здоровья и семейные обстоятельства вынудили Семена Романовича подать рапорт об отставке.

С тех пор до самой смерти он жил в Лондоне, в стране, которую он полюбил всем сердцем, но продолжал переживать за Россию.

У Семена Романовича Воронцова было двое детей – сын Михаил и дочь Екатерина. Их судьбы, как и судьбы их детей, также связаны с Великобританией. Но это уже совсем другая история…

Эпилог

Семен Романович умер в июне 1832 г. и похоронен в фамильном склепе герцогов Пембрук в районе Марилебон, так как его дочь была замужем за Джорджем Гербертом, графом Пембрука.

Перед смертью Воронцов завещал 500 фунтов стерлингов на строительство богадельни для неимущих при церкви St Marylebone, которая сохранилась до наших дней. Недалеко от нее в 1843 году проложили улицу, которую назвали Woronzow Road. В 2002 году там была открыта мемориальная доска, посвященная этому замечательному человеку.

Подготовил Дмитрий Лысенко