Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Новая визовая категория: виза для гонконгцев, обладающих статусом британских подданных

22 июля 2020 года в политическом заявлении правительства Великобритании была опубликована подробная информация о визовой системе для проживающих в Гонконге британских подданных.

Ключевые моменты заявления:

– новый визовый маршрут откроется в январе 2021 года;

– британским подданным из Гонконга будет разрешено переключаться на новую визу внутри страны без выезда за пределы Великобритании;

– британским подданным из Гонконга и членам их семей, которые прибыли на территорию Великобритании до января 2021 года, может быть предоставлен временный вид на жительство вне иммиграционных правил на срок шесть месяцев.

Если временный вид на жительство британских подданных из Гонконга истекает до открытия нового визового маршрута, им нужно будет найти альтернативный способ продлить вид на жительство, чтобы преодолеть имеющийся временной разрыв.

Открытие нового визового маршрута в январе 2021 года не дает гонконгцам, обладающим статусом британских подданных, право нарушать срок действия их текущих виз в ожидании подачи заявления по новой визовой категории.

Подробнее о данной визовой категории и требованиях по ней смотрите на сайте компании lawfirmuk.net в разделе «Иммиграция и визы».

Новое руководство Home Office: выводы для работодателей

В недавно опубликованном Home Office 130-страничном документе кратко изложена информация о различных изменениях, которые предлагается внести в существующие иммиграционные категории, а также о введении ряда новых категорий, таких, например, как виза выпускника (Graduate Visa). Для работодателей наиболее важны следующие положения.

Тестирование рынка труда резидентов при отборе кандидатов на должность (известное как Resident Labour Market Test) будет отменено в 2021 году. Компании-спонсоры все еще должны стремиться заполнить вакансии резидентами Великобритании, но документ Home Office не содержит никакой дополнительной информации о том, должна ли компания продемонстрировать попытки найти сотрудника на местном национальном рынке труда.

Взнос Immigration Health Surcharge по-прежнему будет применяться как к категориям квалифицированных работников (Tier 2 General), так и к категории внутрифирменного перевода (Tier 2 Intra-Company Transfer).

Те, кто окончил британский университет, могут подать заявление на получение визы Graduate Visa, которая позволит им работать без спонсорства в течение двух лет (или трех лет для тех, кто защитил степень доктора по программе аспирантуры).

Тем, кто имеет визу категории Tier 5 в рамках программы мобильности молодежи, разрешено перейти в категорию представителей квалифицированных кадров внутри Великобритании. Это означает, что им больше не нужно возвращаться на родину, чтобы подать такое визовое заявление.

Для получателей визы «Глобальный талант» не будет ограничений по количеству в год или в целом, однако заявители все равно должны получить одобрение (endorsement) от одного из соответствующих поддерживающих органов.

Увеличение сбора за запись на сдачу биометрии

Британские визовые центры, управляемые частной французской фирмой Sopra Steria, взимают дополнительную плату за запись на сдачу биометрических параметров из-за отсутствия свободных временных слотов.

До пандемии коронавируса свободных временных слотов для сдачи биометрии было значительно больше. В статье, опубликованной The Independent, недавно освещалась история японской семьи, которая должна была заплатить £440 за возможность записаться на сдачу биометрии, поскольку единственные доступные слоты были оценены в £110 на каждого заявителя.

После открытия в июне 2020 года визовых центров Великобритании сотни беженцев и легальных мигрантов не смогли получить доступ к государственным услугам, поскольку не могут позволить себе высокие иммиграционные сборы, взимаемые за бронирование временных слотов, которое необходимо для получения юридических документов, подтверждающих право оставаться в Великобритании. Другие иммигранты заплатили тысячи фунтов стерлингов, чтобы получить запись, из страха, что задержка при подаче биометрических данных угрожает судьбе их заявления.

Sopra Steria признает нехватку слотов для бронирования

Оператор британских визовых центров Sopra Steria признал, что пандемия коронавируса затруднила доступ к записи на прием для сдачи биометрии. Представитель компании заявил: «Мы признаем, что это было трудное время для людей, которые не могли получить доступ к временным слотам из-за глобальной пандемии». Он также добавил, что компания добилась значительного прогресса и смогла уменьшить лист ожидания, а кроме того, по указанию Home Office работает над тем, чтобы сделать новую запись доступной как можно быстрее, соблюдая при этом рекомендации по охране здоровья в условиях коронавируса.

«В течение всего этого периода более половины нашей записи на основных сайтах было доступно на бесплатной основе с 9 утра до 7 вечера с понедельника по пятницу. Как и ожидалось, возник беспрецедентный спрос на эти бесплатные слоты. Клиенты со срочными или исключительными случаями могут связаться с Визово-иммиграционной службой Соединенного Королевства (UKVI), используя телефон горячей линии, созданный на время эпидемии коронавируса», – подчеркнул пресс-секретарь Home Office.

Новый возможный вариант для сдачи биометрии

Как сообщается, Sopra Steria планирует внедрить новый процесс, который сократит количество людей, вынужденных лично сдавать биометрию, и сведет к минимуму время ожидания. Новый процесс даст Home Office доступ к предыдущим биометрическим данным, предоставленным клиентами для предыдущих визовых заявок. Представитель Sopra Steria выразил надежду, что скоро компания сможет предоставить всю дополнительную информацию о новом процессе.

Представитель Home Office сообщил: «Мы стремимся предоставлять услуги мирового класса, и податели визовых заявлений по-прежнему имеют возможность бесплатно записаться на сдачу биометрии в шести основных центрах по всей Великобритании, включая Лондон, Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Глазго и Манчестер».

По словам пресс-секретаря Home Office, ведомство будет стремиться как можно скорее открыть другие визовые центры, чтобы они могли предложить заявителям больше временных слотов для записи на биометрию (при условии, что центры смогут сделать это в соответствии с рекомендациями Национальной службы здравоохранения).

Стратегия государственного налогового администрирования на ближайшие десять лет

Новый правительственный отчет «Создание надежной современной системы налогового администрирования» отражает взгляды правительства на будущее налогового администрирования в Соединенном Королевстве и призван повысить его устойчивость и эффективность, а также поддержать налогоплательщиков.

В рамках десятилетней стратегии в документе излагаются общие направления по расширению системы налоговой цифровизации (MTD) и предлагаются более широкие горизонты долгосрочных реформ системы налогового администрирования.

Налоговая служба (HMRC) подтвердила, что MTD будет развиваться в следующих направлениях. Начиная с апреля 2022 года MTD для НДС будет применяться ко всем зарегистрированным плательщикам НДС, независимо от оборота (пока MTD применяется только к предприятиям с налогооблагаемым оборотом выше порога НДС в £85 тыс.). Начиная с апреля 2023 года MTD будет введена в отношении налога на доходы физических лиц (ITSA) для неинкорпорированных бизнесов и арендодателей с годовым доходом более £10 тыс. Консультации в отношении цифровизации налога на прибыль для корпораций правительство проведет позже (в этом году).

Несмотря на то что приверженность правительства созданию цифрового налогового администрирования в целом встречает одобрение, сроки его внедрения вызывают обеспокоенность у бизнеса, поскольку предприятия продолжают борьбу с последствиями коронавируса.

Десятилетний план также охватывает целый ряд ключевых областей:

– в рамках налоговой политики – постепенное расширение работы MTD в HMRC;

– для целей системы администрирования – исследование наиболее подходящих сроков и периодичности уплаты различных налогов и необходимой вспомогательной технологической инфраструктуры;

– для целей разработки законодательства и процессуальных норм – реформа самой системы налогового администрирования.

HMRC намерена вносить любые изменения постепенно и на консультативной основе, работая с налогоплательщиками, налоговыми агентами и поставщиками программного обеспечения. Налоговая служба планирует реализовать свое видение будущего в тесном сотрудничестве с представительными органами власти.

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