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Бизнес-эксперт Ана Мавричева: «Будьте готовы к понижению статуса»

Бизнес-эксперт Ана Мавричева: «Будьте готовы к понижению статуса»

Решение поменять место жительства даже внутри своей страны — сложный выбор, сопряженный с различными трудностями. Но переехать за границу, где другие нравы, традиции, культура, язык, — такое под силу далеко не каждому. Как стать своим среди чужих, найти место в новой жизни и сделать карьеру? О пяти шагах к успеху после переезда в другую страну рассказала популярный инстаграм-блогер Ана Мавричева, автор бестселлера «Код публичности», который вошел в топ-100 книг о бизнесе 2019 года по версии читателей Ozon.ru.

— Какие действия необходимо предпринять человеку, решившему поменять страну проживания?

— Первый шаг — заранее учить язык, изучать историю, традиции и культуру государства, куда собираетесь переехать. Все должно быть спланировано, как в любом успешном деле, тогда вхождение в новую среду пройдет мягко. Иначе может возникнуть множество трудностей. Это совсем не значит, что у вас не получится закрепиться и реализоваться на новом месте, просто это будет гораздо сложнее и дольше.

— С чего начать сразу после переезда?

— Начинайте выстраивать отношения в диаспоре, сообществе соотечественников, объединении национальных меньшинств — такие комьюнити можно называть по-разному. Это шаг номер два.

Социальная адаптация в новой стране — это история, когда вас принимают. Сразу ассимилироваться среди местного населения не получится. Сначала нужно поэтапно работать над отношениями внутри таких сообществ.

Как стать своим? Как правило, такие сообщества — небольшие, закрытые для посторонних группы, а в маленьких коллективах важны слухи и мнение о вас, которое сложится у окружающих. Поэтому важно создавать свой образ, следить за словами, не залезать на чужую территорию, уважать пространство тех, кто живет в стране давно. Новички склонны утверждать, что знают все лучше других. Такая позиция очень характерна для людей из русскоязычного пространства — они все с высоким мнением о себе. Кроме того, они не привыкли быть частью команды. Отсюда третий шаг — научиться работать в команде, слышать и слушать мнения других людей, быть вторым номером.

Как только вы закрепились в кругу соотечественников, начинаете строить отношения и налаживать грамотные связи, общаться с местным населением — это четвертый шаг. Можно говорить про успешную интеграцию в новой стране только тогда, когда вы адаптированы внутри местного населения.

Я сама переехала в другую страну. Я наблюдала, как это работает, и точно могу сказать, что везде ошибки примерно одинаковые. Мы надеваем корону и не хотим договариваться с местными жителями. Нам кажется, что мы и без них проживем. Не проживем: мы коллективные животные.

Отношения нужно выстраивать таким образом, чтобы вокруг вас было много людей. Даже если вас пригласили на высокооплачиваемую работу и создали все необходимые условия, в любом случае не стоит уходить в себя — надо искать людей, которые вас понимают, которые с вами на одной волне.

Кроме того, нельзя замыкаться в одной локации и сообществе. Закрытость мешает интеграции и тормозит развитие. Нужно максимально понять культурные особенности и традиции новой страны: путешествуйте, расширяйте круг знакомых, общайтесь и наблюдайте — это шаг номер пять.

Если судить по моему опыту жизни в разных странах, начать нужно с наблюдений. Определитесь, в какой слой населения вы хотите попасть, и, даже если пока вы не можете позволить себе такой образ жизни, начинайте собирать информацию: как люди одеваются, ведут себя, что заказывают в ресторанах и т. д.

Это даст вам возможность чувствовать себя более уверенно и договариваться со своим «внутренним самозванцем», задающим огромное количество вопросов и вызывающим множество сомнений. Знания дадут вам ту внутреннюю опору, которая позволит впоследствии вести себя адекватно в любом обществе. Основная проблема в том, что люди от незнания правил и норм жизни в новой стране начинают зажиматься. Они считают, что будут изучать их в процессе, а именно когда появится возможность вести определенный образ жизни. Но это иллюзия — нужно начинать сразу.

— К чему надо быть готовым, полностью меняя привычный образ жизни?

— Приезжая в другую страну, человек должен понимать, что сознательно идет на понижение статуса. Сразу устроиться по специальности не получится, как и занять позиции, которые были на родине. Пока не будут пройдены все этапы адаптации, вернуться к привычному уровню жизни будет сложно.

Понижение статуса сопряжено с определенной ломкой сложившихся стереотипов, образа жизни и образа мысли. Огромное количество людей не справляется именно с этим моментом. Поэтому, конечно, в юном возрасте релокация и адаптация проходят гораздо легче. У молодежи еще нет статуса, заоблачных ожиданий, ощущения вседозволенности, как у более старшего поколения, считающего, что если все получилось на родине, то получится и в другой стране. Это не так, ведь нужно отказаться от всего, что было до, и отстраивать свою жизнь в совершенно новых условиях.

— Что можно порекомендовать для того, чтобы вхождение в новую жизнь прошло более мягко?

— Первое, о чем необходимо подумать, — подушка безопасности на какое-то время. Но полагаться на одни сбережения не стоит, деньги очень быстро заканчиваются. Даже если они у вас есть и вы пока не приняли решение, чем займетесь, устройтесь, например, официантом, это хороший опыт. И заработок, и возможность получить информацию, наблюдая за людьми.

Второе — надо учиться, и по всем направлениям: язык, профессиональные навыки…

У вас должна быть своя стратегия, о которой нельзя забывать. Выделяйте на обучение хотя бы 15 минут в день, как бы вы ни уставали, и тогда однозначно через какое-то время это приведет к отличным результатам.

Но если для вас работать обслуживающим персоналом — enough, в таком случае, конечно, можно ничего не менять. Однако какая разница, где работать посудомойкой? Это примерно один уровень жизни в любой стране… Нужно четко понимать, чего вы хотите от жизни. Если стать успешным и значимым человеком — тогда надо учиться и заниматься саморазвитием.

— Одной из частых причин для переезда называют невозможность реализоваться в своей стране. Легче ли русскоговорящим реализоваться на развитом Западе, чем у себя на родине?

— Многие считают, что, не реализовавшись в своей стране и переехав в другую, они смогут все. Неправда. Я вам больше скажу: это побег от реальности. Если человек не смог стать успешным в маленьком городе, как минимум зарабатывать деньги на своей территории, он никогда не станет успешным в мегаполисе, не говоря уже о другой стране.

Беседовала Елена Неделя

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