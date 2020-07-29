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Британские пляжи признаны одними из лучших в мире

Британские пляжи признаны одними из лучших в мире
пляж Luskentyreflickr.com/dgeezer

Туристический портал Tripadvisor подвел итоги 2019 года и рассказал, какие достопримечательности, города, пляжи и рестораны удостоились лучших отзывов от путешественников, пишет The Independent. Им была присвоена ежегодная награда Travellers’ Choice Awards.

Помимо прочего, портал опубликовал рейтинг лучших пляжей мира. И хотя первые места в нем по праву достались Бразилии и Кубе, в список попали и два британских пляжа.

На 13 месте оказался пляж Luskentyre, расположенный на острове Гаррис Гебридского архипелага. Двадцатое место занял пляж Woolacombe на севере Девона. Туристы отметили их чистоту, удаленность от шумных городов и красивую природу. Так, по словам некоторых, Luskentyre — «просто райский уголок». 

Пляж Woolacombe

Фото: commons.wikimedia.org

На первом месте в рейтинге находится пляж Baia do Sancho в Бразилии, на втором — Grace Bay, расположенный на территории островов Тёркс и Кайкос, на третьем — кубинский пляж Playa Paraiso.

Британские пляжи регулярно получают высокую оценку туристов. Так, в 2018 году награда Travellers’ Choice Awards досталась пляжу Bournemouth Beach на территории графства Дорсет.

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