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Две недели самоизоляции: чего ждать после отпуска в «запрещенной» стране?

Две недели самоизоляции: чего ждать после отпуска в «запрещенной» стране?
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3 июля британское правительство опубликовало список стран, после прибытия из которых можно избежать двухнедельной самоизоляции. Несмотря на то что с 1 августа россияне могут летать в Великобританию, Российской Федерации в британском списке нет, поэтому наши соотечественники избежать двухнедельной самоизоляции не смогут. Не получилось это сделать и у А. из Латвии, который посетил родину и вернулся обратно еще до включения этой страны в заветный список. Вот его рассказ:

— Мы с братом решили поехать на две недели в Латвию, откуда мы родом. Ехали на машине через весь Европейский союз. Постоянно приходилось носить маски, кроме того, мы не могли долго задерживаться в разных странах по пути. В Латвии ограничения уже смягчили, поэтому никакого карантина у нас не было.

Возвращались в Англию мы тоже на машине. На границе мы узнали, что Латвия, к сожалению, не входит в список тех стран, по прибытии из которых в Британию люди освобождены от самоизоляции. Следовательно, мы должны были сидеть дома ровно две недели. На границе мы показали ряд заполненных документов, в которых указали, откуда мы приехали, сколько времени там находились и т. д. Сейчас эти документы можно найти на сайте правительства и заполнить за два дня до прибытия в Великобританию, как мы, собственно, и сделали. Если вы не заполнили их заранее, не переживайте, на границе их выдают. Это сделано для того, чтобы нас могли отслеживать. Если вдруг у нас проявятся симптомы коронавируса, то врачи должны об этом знать.

В аэропортах ты тоже заполняешь такие документы, чтобы тебя могли отследить. В случае если у кого-то на рейсе подтвердится COVID-19, на карантин отправят всех прибывших этим самолетом пассажиров.

На границе у нас не брали никаких анализов, мы только документы заполнили. Нам сказали, что мы должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель и нас придут проверять. По приезде домой мы сели на карантин и стали ждать. Я даже сказал своему работодателю, что не смогу выйти на работу. Первую неделю мы с братом никуда не выходили, ждали зловещего стука в дверь, однако к нам никто не пришел. Больше было переживаний: а вдруг нагрянут с проверкой?

К концу первой недели, когда сидеть дома стало уже невозможно, я стал выходить на пробежку. Бегал я в 5 утра, когда на улицах не было людей. Плюс в такие ранние часы вряд ли тебя придут проверять. Инспекторы тоже люди, спят по утрам, надеялись мы. Симптомов коронавируса в течение этих 14 дней не проявлялось, поэтому я не видел смысла мучиться.

За две недели карантина к нам так никто и не пришел. Никаких анализов мы не сдавали, проверок не проходили. Сейчас я наконец свободен, живу полной жизнью. Коронавирусом не заболел и чувствую себя прекрасно!

Редакция газеты «Англия» убедительно рекомендует соблюдать требования правительства Великобритании.

Штраф за нарушение правил самоизоляции после возвращения в Великобританию из страны, с которой не установлен воздушный коридор, составляет £1 000.

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