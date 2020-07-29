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Хард-зельцер — новый модный напиток

Хард-зельцер — новый модный напиток
фотоDrinks Business

Иван Шевченко, наш винный эксперт

Мир напитков динамичен: каждый год в нем появляются новые виды, меняется культура употребления и в целом отношение общества к различным напиткам. Некоторые новинки потихоньку движутся к статусу популярных, другие получают его почти моментально — так, к примеру, произошло с розовым джином. Сегодня расскажем о хард-зельцере (Hard Seltzer). Разберемся, что это за напиток, почему он завоевывает огромную популярность и где его попробовать.

Что такое хард-зельцер?

Это алкогольная газированная вода с натуральными фруктовыми ароматизаторами, помещенная в привлекательную упаковку. Хард-зельцер может иметь винную, спиртовую или солодовую основу.

Как сформировавшийся алкогольный напиток хард-зельцер появился совсем недавно, в 2016 году. Хотя точнее было бы назвать это не появлением, а ренессансом: в безалкогольном варианте зельцеры вошли в обиход достаточно давно.

Грубо говоря, хард-зельцер является утонченным братом алкопопов (alcopops) — возможно, вы помните такие бренды, как WKD, Smirnoff Ice и Bacardi Breezer, популярные в нулевых. Алкопопы также были низкоалкогольными и мобильными, однако, в отличие от хард-зельцеров, не были нацелены на осознанное потребление.

Чем зельцер, минеральная вода и содовая отличаются друг от друга? И есть ли какая-то связь с «Алка-Зельтцером»?

Зельцер — обыкновенная вода, которая была искусственно газирована. В ней не содержатся соли натрия, а значит, ничто не влияет на вкус конечного продукта. Для нашего уха привычнее звучит название «сельтерская вода» (от немецкого слова Selters).

Минеральную воду берут из природного источника. В такую воду дополнительные минералы не добавляют и ее не газируют — пузырьки в такой воде естественного происхождения.

Содовая вода, по сути, та же сельтерская, только с добавлением минеральных компонентов.

Что касается «Алка-Зельтцера», то это растворимый аспирин, никакого отношения к напиткам он не имеет. Тут только игра слов, ничего более.

Какова история успеха напитка?

Все дело в искусном брендинге. Ворвавшись на сцену в 2016 году, всего за три года хард-зельцеры стали самой быстрорастущей категорией алкогольных напитков в США, причем прогнозируется, что объем этого сектора к 2021 году составит $2,5 млрд, а к 2023 году увеличится в три раза.

Хард-зельцеры обычно содержат мало алкоголя (около 5%), мало калорий (около 100 на банку) и мало сахара по сравнению с другими напитками. Как правило, они являются абсолютно веганским продуктом, что помогло им найти поклонников в лице миллениалов.

Владельцы брендов хард-зельцеров умело выигрывают в маркетинговой игре, создавая напитки с широкой привлекательностью для всех демографических групп. К примеру, у лидирующего в США бренда White Claw разброс по полу потребителей таков: 53% мужчин и 47% женщин. В мире напитков это очень хороший и достаточно редкий показатель.

Bodega Bay

А что там с трендами?

Главные тренды сегодня — осознанный выбор напитков и запоминающийся опыт от их употребления.

Хард-зельцеры радуют потребителей малой калорийностью, низким содержанием сахара и алкоголя, а значит, идеально вписываются в тренд осознанного выбора напитков.

А их броские разноцветные банки с продуманным дизайном и запоминающимися названиями полюбились инфлюенсерам соцсетей и отлично выглядят на фотографиях. Вот тебе и «запоминающийся опыт»!

Плюсом идет мобильность тары (250—350 мл) и то, что она изготовлена из легкоперерабатываемого сырья — алюминия.

Похоже, что это сезонный напиток. Летом идеально, а потом?

Несомненно, такой напиток сперва может показаться сезонным, однако опыт последних трех лет показывает, что хард-зельцеры не так уж и сильно подвержены сезонности в сравнении с аналогами (к примеру, Pimm’s традиционно считается летним напитком). Производители, конечно, отмечают подъем продаж в летние месяцы, но трендовость категории и заинтересованность в ней публики позволяют хард-зельцерам хорошо себя чувствовать круглый год.

Drinks Business

Это крафтовый продукт или нет?

Как и пиво, бренды хард-зельцеров могут быть как крафтовыми, так и мейнстримными. Надо понимать, что для пива крафтовость зависит от масштаба производства, используемых ингредиентов и конечного стиля напитка. Рецептуру храд-зельцеров же особо не изменишь, так что вкусовые качества будут в любом случае похожи. Поэтому будем определять крафтовость размером бренда и компании.

Обычно такие продукты начинают свой путь как крафтовые и лишь впоследствии пробиваются на массовый уровень. Однако в США, где зародилась волна хард-зельцеров, первыми производителями были большие компании. Бренды хард-зельцеров в США выпускают, например, Boston Beer Co (владельцы пива Sam Adams Boston Lager), E&J Gallo (вина Barefoot и Gallo), Molson Coors (производитель Carling и Pravha), а также Diageo (владельцы Smirnoff, Johnnie Walker и Bailey’s). Вот некоторые популярные марки: White Claw, Bud Light Seltzer, Bon&Viv, Truly.

С выходом хард-зельцеров на другие рынки стали появляться менее крупные производители. В Великобритании, к примеру, появились такие бренды, как DRTY и Spark, отвечающие основным критериям крафтовых.

Ладно, уговорили! Где попробовать?

В Великобритании есть несколько уже зарекомендовавших себя марок хард-зельцеров. Упомянутые DRTY и Spark можно купить в Лондоне в магазинах Whole Foods и многих корнершопах либо онлайн. Их также можно найти в других городах, наличие лучше всего проверить прямо на сайте производителя.

Если вам привычнее покупать продукты в больших супермаркетах, в Теско можно найти бренд Balans от создателей Koppaberg, а в магазинах Morrisons и Sainsbury’s продается Bodega Bay.

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