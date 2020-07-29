Львиная доля: царь зверей в Лондоне

Символ величия и власти, львы всегда были в почете у королевских особ. Без скульптурных изображений этих зверей Лондон, оплот британской монархии, трудно представить. Давайте прогуляемся по городу и посмотрим на них.

Львы на Трафальгарской площади

Пожалуй, это самые знаменитые лондонские львы. С ними хочет сфотографироваться каждый турист: нет фото с Трафальгарской площади — считай, не был в Лондоне. Четыре огромных зверя вокруг статуи Нельсона — такой же символ Лондона, как Биг-Бен или здание парламента. Но их не было бы, если бы не битва при Трафальгаре, которая оказала огромное влияние на историю страны.

21 октября 1805 года британский флот нанес сокрушительный удар по франко-испанским морским силам, утвердив тем самым статус Англии как хозяйки морей. Несмотря на превосходящие силы противника, Англия не потеряла ни одного судна, а союзники в тот день лишились двадцати одного корабля. Но адмирал Нельсон, командовавший британским флотом в битве, был смертельно ранен выстрелом из мушкета.

В честь знаменательной победы площадь короля Вильгельма IV переименовали в Трафальгарскую. С 1840 по 1843 год в центре площади была возведена грандиозная 46-метровая гранитная колонна с 5,5-метровой статуей Нельсона наверху. И конечно, охранять колонну должны были львы.

Первоначально изготовить скульптуры поручили Томасу Милнсу. Однако статуи Милнса показались заказчикам недостаточно величественными, и тогда изваять сторожевых львов предложили Эдвину Ландсиру, популярному в то время художнику, который стал известен благодаря своим анималистическим картинам. Ландсир был любимцем высшего общества, в его друзьях числились Диккенс, Теккерей и даже королева Виктория, собравшая большую коллекцию работ художника и посвятившая его в рыцари. Проблема заключалась в том, что Ландсир до этого времени ничего не лепил. Но он взялся за заказ. Наброски статуй понравились комиссии, и художник принялся за работу.

Целых четыре года ушло на разработку эскизов. В то время Ландсира можно было часто увидеть в зоопарке: он тщательно изучал повадки и особенности львов. Когда же пришло время приниматься за дело, он попросил привезти в его мастерскую настоящего льва, для безопасности — только что умершего. Но то ли скульптор работал медленно, то ли лев быстро пришел в негодность… Мастер не успел закончить статуи с натуры. Пришлось додумывать.

Если внимательно посмотреть на статуи и на фотографии лежащего льва, легко заметить разницу. Дело в том, что Ландсир так увлекся правдоподобием черт льва, что позабыл о позе, и ее пришлось копировать… с собаки. А лапы трафальгарских львов немного напоминают кошачьи. Да, у скульптора жила еще и кошка.

Семитонные львы появились на площади только в 1867 году. Надо отметить, что сторожевые львы не являются копиями друг друга — для каждой скульптуры лепилась своя модель. А отлиты они были из бронзы переплавленных французских пушек, захваченных как трофей во время битвы при Трафальгаре. Кстати, согласно легенде, бронзовые львы оживут, если часы на Биг-Бене пробьют тринадцать раз.

Львы королевы Виктории

Не менее знаменитые львы, хорошо известные туристам, расположились как раз напротив Букингемского дворца. Четыре массивных бронзовых льва охраняют мемориал королевы Виктории, напоминая о ее величии. Сейчас трудно представить площадь около Букингемского дворца без этого мемориала, кажется, что он был там всегда; меж тем его установили только в 1911 году.

Королева Виктория правила с 1837 по 1901 год, и на это время пришлись промышленная революция и расцвет Британской империи. В напоминание об этом каждого из львов в скульптурной композиции сопровождает отдельная фигура — женщина в крестьянском платье с серпом и охапкой кукурузы (символизирует сельское хозяйство), кузнец в фартуке с молотом в руках (символизирует производство), юноша с пылающим факелом (символизирует прогресс) и женщина с оливковой ветвью (символизирует мир). Можно сказать, «Рабочий и колхозница» на английский манер!

Красный лев на Вестминстерском мосту

У восточного въезда на Вестминстерский мост стоит тринадцатитонный каменный лев — лев Саут-Банка, он же Красный лев. Почему «красный», если он белого цвета?

История его удивительна. Скульптура сделана из редкого камня Коуд — искусственного камня, получаемого путем неоднократного обжига смеси из глины и нескольких других ингредиентов. В XVIII веке было много попыток создания подобного материала, но преуспела в этом Элинор Коуд, которая начала производить такой камень на своем заводе. Смесь легко заполняла любую, даже самую сложную форму; но главная особенность камня Коуд — поразительная устойчивость к атмосферным осадкам. Это сделало камень идеальным материалом для больших статуй и скульптурных фасадов, и он был весьма востребован в Британии.

Лев Саут-Банка был одним из двух львов, созданных в 1837 году для пивоварни «Лев» (это были чуть ли не последние изделия из камня Коуд), — они были установлены на ее парапете на берегу Темзы. В 1924 году пивоварня закрылась, в 1949 году ее здание снесли, и льва перенесли к вокзалу Ватерлоо, покрасив в красный цвет. Позже, в 1966 году, красную краску отмыли и скульптура переехала на нынешнее место, к Саут-Банку. Второй лев тоже сохранился — сейчас он покрыт золотой краской и находится перед стадионом «Туикенем». Под Золотым львом любят встречаться болельщики.

Львы на набережной Темзы

С моста Воксхолл, по обе стороны набережных Альберта и Виктории, можно увидеть ряд отлитых из бронзы львиных голов со швартовными кольцами. Это не просто украшения — у них есть весьма важная функция. Созданные в 1868 году Тимоти Батлером для проекта канализации сэра Джозефа Базелджета, они используются для измерения уровня воды в Темзе, кроме того, во время наводнения к ним могут пришвартоваться спасательные суда. У суеверных англичан раньше даже была поговорка: «Когда львы будут пить, Лондон утонет» (“When the lions drink, London will sink”). Начиная с 1980-х гг., весной и осенью уровень воды в Темзе регулярно сильно повышается и львы терпеливо глотают мутные воды реки — можно сказать, примета не оправдала себя.

Древняя львица

Если будете прогуливаться по Нью-Бонд-стрит поблизости от здания аукциона «Сотбис», посмотрите вверх. Нет, не в надежде, что свалится манна небесная, а чтобы увидеть самого древнего льва в Лондоне, вернее львицу. Прямо над входом в здание расположен бюст древнеегипетской богини войны Сехмет, которому более… 3 000 лет: черная базальтовая скульптура датируется приблизительно 1320 годом до нашей эры. Она попала на аукцион Sotheby’s в 1880-х годах и была продана за £40. Но покупатель так и не пришел за ней.

Бюст бережно хранили в прежнем здании аукциона, на Веллингтон-стрит (а вдруг хозяин придет?), а потом он переехал в новое здание, на Нью-Бонд-стрит, и тогда сотрудники установили львицу над главным входом. Сегодня она может официально претендовать на звание старейшего частного памятника в Лондоне и определенно должна возглавлять список старейших общественных скульптур в городе. Кстати, теперь она стоит около £3,5 млн!

Подготовила Оксана Кеш