Медицина по-американски: NHS могут перестроить по новому образцу

Готовясь к «Брекзиту», королевство начинает налаживать новые отношения со старыми партнерами. Один из актуальных вопросов, рассматриваемых британскими политиками, — возможная приватизация системы здравоохранения. Поводом к обсуждению стало то, что на прошлой неделе правительство отклонило план защиты NHS от иностранного вмешательства.

Тот факт, что британские депутаты проголосовали против плана, направленного на защиту NHS от любой формы контроля за пределами Великобритании, ставит под сомнение многочисленные заверения премьер-министра Бориса Джонсона и других министров в том, что NHS не продается. Эксперты опасаются: реформа Национальной службы здравоохранения может стать частью торговой сделки с США (договор о свободной торговле с Америкой должен быть подписан на днях).

Как сегодня выглядит система здравоохранения в Англии и почему британцы боятся прихода американцев на этот рынок?

Большой передел

Выход из ЕС породил немало вопросов как со стороны самих британцев, так и со стороны их партнеров. Сегодня странам, заинтересованным в сотрудничестве с Соединенным Королевством, предстоит длительный период борьбы с Европой и США за влияние на Великобританию. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава рабочей группы по отношениям с Соединенным Королевством Мишель Барнье и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже дали понять, что заинтересованы в сохранении самых тесных связей с Лондоном, в том числе в сфере безопасности и обороны, а также при решении глобальных проблем. Все это поднимает вопрос о том, будет ли и дальше система предоставления медуслуг в Великобритании бесплатной. И возможно ли поддерживать социальные реформы, такие как всеобщее здравоохранение, когда принятие глобальных экономических решений остается в руках отдельных людей, а не становится предметом референдума?

British Medical Journal сообщает, что перед голосованием более 400 врачей и специалистов системы здравоохранения направили министрам открытое письмо. В нем содержался призыв принять поправки, которые гарантируют, что медицинские услуги не будут рассматриваться в каких-либо торговых сделках после «Брекзита». Приватизация NHS становится горячей темой на любых всеобщих выборах. Она оказалась в центре внимания еще на декабрьских дебатах между Борисом Джонсоном и Джереми Корбином, когда и тот, и другой выдвинули весомые аргументы в защиту своей позиции по этому вопросу.

По данным ОЭСР, США с их страховой системой тратят на заботу о здоровье и лечение одного человека больше средств, чем любая другая страна. Тем не менее пациенты более удовлетворены здравоохранением в тех странах, где его контролирует государство, например в Германии и Канаде. А вот Томас Каустон из аналитического центра Reform в интервью BBC отметил, что конкуренция поставщиков услуг в рамках NHS максимально расширила бы выбор для пациентов, поэтому дальнейшая приватизация могла бы иметь положительный результат.

По какому поводу?

Почему британскую систему предоставления медуслуг начали сравнивать с американской? Все дело в соглашении о зоне свободной торговли, которое в ближайшее время подпишут США и Великобритания. Сейчас Америка рассматривается британцами в качестве крупнейшего торгового партнера, а увеличение объемов трансатлантической торговли может помочь экономике Соединенного Королевства быстро восстановиться после кризиса. «Мы хотим заключить амбициозную сделку, которая откроет новые возможности для нашего бизнеса», — подчеркнула в одном из обращений министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Под «новыми возможностями» политики понимают расширение рынков. Еще в конце прошлого года лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинял Бориса Джонсона в намерении после выхода страны из Евросоюза продать британскую NHS американцам. Как пишет ВВС, в глазах британских избирателей такое обвинение можно сравнить разве что с изменой родине. Корбин опубликовал протоколы переговоров правительства Британии и администрации президента США в 2017 году о будущем соглашении о свободной торговле. Из документов следует, что стороны на самом деле обсуждали условия допуска американских компаний на британский медицинский рынок. А желание американских производителей лекарств и оборудования выйти на британский рынок даже прописано в документе под названием «Обзор целей переговоров между США и Британией».

Сейчас лейбористы уверены в том, что Борис Джонсон после выхода из ЕС будет во что бы то ни стало демонстрировать преимущества жизни вне Евросоюза, а значит, сможет пойти и на большие уступки американцам при заключении торгового договора. В числе главных опасений — приватизация NHS и доступ американцев на британский медицинский рынок.

Кстати, разговоры об этом подогрел и сам Трамп: еще после прошлогодней встречи с предыдущим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй он заявил на конференции, что вопрос о вхождении американцев на британский медицинский рынок тоже может стать частью торгового соглашения. Мэй ответила, что это еще предстоит обсудить, а министр здравоохранения Мэтт Хэнкок тогда написал в своем «Твиттере», что, пока он занимает свою должность, частные американские компании в британскую государственную систему здравоохранения допущены не будут.

Английский пациент

На сегодняшний день каждый британец имеет доступ к высококачественным услугам здравоохранения. В 1948 году NHS стала первой в стране государственной организацией, предоставляющей бесплатные медицинские услуги и объединившей в одну систему больницы, врачей общей практики, фармацевтов, медсестринские службы и стоматологии. До этого малоимущие могли бесплатно лечиться только в благотворительных медицинских учреждениях, вся медицина была платной.

NHS отличается от систем здравоохранения других стран тем, что финансируется из бюджета, то есть за счет налогов, а не за счет системы медицинского страхования.

Для распределения медуслуг в Соединенном Королевстве принято разделять их на первичные и вторичные. Услуги обеих групп оказывают соответствующие локальные подразделения NHS, так называемые тресты (NHS trusts — фонды, созданные в больницах, отделениях скорой помощи и поликлиниках), непосредственно подчиняющиеся региональным стратегическим управлениям здравоохранения. Первичное здравоохранение предусматривает регулярную медицинскую помощь, оказываемую в офисах врачей общей практики, амбулаторных хирургических отделениях, стоматологических и офтальмологических кабинетах. Вторичными считаются специализированные медицинские услуги в госпиталях и амбулаториях, а также услуги психологов и психиатров. В зависимости от сферы деятельности все тресты системы здравоохранения подразделяются на несколько групп, основная из которых — тресты первичного звена, занимающиеся оказанием первичной медицинской помощи и организацией общественного здравоохранения.

Обратившись в NHS практически с любым заболеванием (начиная с простуды и заканчивая проблемами, требующими серьезной хирургической операции), пациент получает бесплатное лечение. Исключение составляют услуги дантиста и офтальмолога, которые оплачиваются по специальным тарифам. Кроме того, за лекарства придется платить из собственного кармана (исключение — дети и пенсионеры).

Минусы NHS

Несмотря на доступность системы, эксперты выделяют в работе NHS и ряд минусов. Это, к примеру, постоянные очереди в поликлиниках, длительное время ожидания в больницах (до четырех часов) и при записи на операции, формализм в работе терапевтов, нехватка квалифицированного персонала. По словам главы Британской медицинской ассоциации Марка Портера, 62% опрошенных британцев считают, что качество работы NHS ухудшается. Кроме того, система не получает достаточно внимания и финансирования из-за «Брекзита» и долго существовала на голодном пайке после кризиса 2008 года.

Вот что пишет британский доктор Макс Пембертон в The Spectator: «NHS умирает. Вопрос только в том, когда именно это произойдет. Те из нас, кто работает на передовой, уже давно это знают. Сейчас нам нужно творчески подумать о том, как мы могли бы финансировать нашу систему здравоохранения. И если люди готовы платить за свое здравоохранение, то следует ли им разрешить это делать?»

Газета The New York Times отмечает, что NHS переживает экзистенциальный кризис и отстает от времени. Издание National Revue пишет, что принципы работы системы устарели и не соответствуют даже современным стандартам. Кроме того, издание утверждает, что по статистике смертность от рака или сердечных приступов в Великобритании выше, чем в других странах с развитой экономикой.

Не так страшен черт…

Согласно данным Института медицины Национальной академии наук США, Соединенные Штаты — единственная в мире развитая индустриальная страна, в которой нет всеобщей системы здравоохранения. В США медицинскую страховку имеют 84% граждан. 64% тех, у кого страховка есть, она предоставлена работодателем, 27% — предоставляется в рамках государственных программ, 9% приобрели ее самостоятельно. Государственные программы помогают получить медицинскую помощь инвалидам, лицам пожилого возраста, детям, ветеранам, малообеспеченным людям, а также гарантируют неотложную помощь всем жителям страны, независимо от их способности ее оплатить. Более 45% расходов на систему здравоохранения составляет финансирование подобных государственных программ.

Страховая медицинская система в США предусматривает, что, как правило, человек платит несколько долларов за обычный визит к врачу (например, $5) и 25% стоимости других услуг (УЗИ, рентген, анализы и т. д.). Так, в Майами (штат Флорида) УЗИ обойдется в среднем от $45 до 150. Сумма расходов обычно не выше нескольких тысяч долларов в год. Если ваш официальный доход составляет $21 тыс., вы можете рассчитывать на страховку, не превышающую ваши собственные расходы, в размере $2 тыс. Если вы нуждаетесь в серьезном, дорогостоящем лечении, львиную часть расходов все равно возьмет на себя государство. Размер страховки зависит от годового дохода — можно платить $8 в месяц, а можно и $7 тыс. Если же доход ниже определенной планки (разной в каждом штате), человек будет включен в госпрограмму (Medicare, Medicaid, другие программы для малообеспеченного населения), и его страховка будет бесплатной.

Кстати, в 2017 году после прихода к власти президент США Дональд Трамп пытался закрыть эти программы. Он подписал указ, который позволил обойти некоторые положения закона о доступном здравоохранении. Его попытки полностью отменить реформу, инициированную Обамой, провалились в Сенате. Однако республиканцам удалось добиться отмены штрафов за отказ от страхования и урезать расходы на лечение малоимущих.

За и против

Один из главных минусов американской системы здравоохранения отражает фраза «Medicine is a business of saving lives» («Медицина — это бизнес по спасению жизней»). Основной принцип работы врача в США — обеспечить эффективность затрат: доктор думает о том, какие услуги, предложенные пациенту, будут наиболее выгодными. Индустрия здравоохранения в США — многомиллиардный бизнес, по некоторым данным превышающий по объему военные расходы. Соответственно, многие бизнес-игроки добиваются выгодных для себя правил или положения. В Америке очень часто встречаются случаи банкротства из-за непомерно высоких счетов, выставленных клиникой, поэтому медицинскую страховку иметь просто необходимо.

Но есть и плюсы: на сегодня развитие здравоохранения является одним из приоритетных направлений деятельности правительства США. США достигли высоких показателей в области неврологии, трансплантологии и онкологии, операций на сердце и пластической хирургии, и именно поэтому Америка является одним из популярных направлений для медицинского туризма. Согласно рейтингу Международного центра поддержки пациентов, в десятку лучших онкологических центров мира входит американский госпиталь Джонса Хопкинса. Центр является крупнейшей исследовательской базой, которая задает стандарты в развитии новых методик в лечении онкологических заболеваний.

Лечение населения проводится с помощью самых передовых технологий. Оборудование и лекарственные препараты постоянно обновляются с учетом мировых научных разработок и исследований. Даже в небольших городах медицинские учреждения максимально снабжаются современными медикаментами и оборудованием.

Врачи здесь имеют высокий социальный статус и солидную заработную плату, а также престижное образование — благодаря многоступенчатой образовательной структуре. В США вы вряд ли столкнетесь с равнодушием или пренебрежением со стороны медицинского работника: здесь большое внимание уделяется коммуникативным навыкам специалиста, им обучают в рамках специального курса «Clinical Skills» («Клинические навыки»). Экзамен выявляет, помимо всего прочего, умение сопереживать пациенту.

На самом ли деле для Великобритании пришло время приватизировать систему здравоохранения? Как водится, на ситуацию можно посмотреть с разных позиций. С одной стороны, любая отрасль активно развивается лишь при наличии конкуренции и расширении рынка (о чем шла речь выше). И в этом плане приватизация и, как следствие, появление новых игроков вполне желательны. С другой стороны, есть мнение, что в области здравоохранения рыночные законы могут действовать в самом извращенном варианте, и тогда здоровье становится доступным товаром только для тех, кто в состоянии его оплатить.

В этом плане показательна ситуация с коронавирусом: отсутствие доступа к медицинским услугам перестало быть личной проблемой граждан и стало угрозой для окружающих. Следовательно, в условиях пандемии система здравоохранения должна быть традиционной и общедоступной, а также опираться на солидное госфинансирование.

Желание сэкономить на медуслугах может спровоцировать резкий рост заболеваемости. Например, сложно предугадать, к каким последствиям приведет США распространение дешевой телемедицины, которая стала там активно развиваться. Так, концерн Amazon уже работает над созданием приложения для смартфонов, в котором будут предлагаться медицинские услуги по видеозвонкам, – все это в сотрудничестве с частными врачебными клиниками. Но может ли врач по видео поставить правильный диагноз?

Реформы, конечно, двигатель прогресса. Однако не лучше ли будет пересмотреть существующую систему здравоохранения, насытить ее солидными суммами и разработать в ее рамках новые, современные проекты?

Время покажет, какое решение примут власти Великобритании.

Система здравоохранения США

Структура представлена независимыми службами на трех основных уровнях: семейная медицина, госпитальная помощь и общественное здравоохранение. Медицинские услуги в США оказываются частными лицами и юридическими учреждениями. Различные коммерческие, благотворительные и государственные организации предлагают пациентам как амбулаторные, так и стационарные услуги.

Около 47% всех расходов на здравоохранение США составляют затраты на стационарное лечение, 20% — на прочие врачебные услуги, предоставленные в больницах, около 2% уходит на обслуживание на дому, 10% — на медикаментозное лечение и 10% — на содержание пациентов домов престарелых. Остальные расходы, на которые приходится 11%, охватывают услуги стоматологов, офтальмологов и других узких специалистов.

Семейные врачи в США осматривают и наблюдают пациентов и при необходимости направляют их к узким специалистам или в стационар. Такие врачи получают оплату услуг непосредственно от пациентов. Как правило, семейный врач имеет свой собственный офис или кооперируется с другими специалистами.

Больницы и госпитали — крупнейшая составная часть медуслуг США. Стационарное лечение является наиболее дорогостоящим и важным компонентом индустрии здравоохранения. Однако в последнее время происходят заметные сдвиги в сторону других учреждений, преимущественно поликлиник, пунктов скорой помощи и домов престарелых. Амбулаторные услуги медленно, но уверенно заменяют стационарное лечение, а помощь на дому — пребывание в домах для престарелых.