Спецпроект «Профессии»: коронер

Дарина Венгер — в прошлом криминалист-патологоанатом. Из родной Одессы она сначала переехала в Тель-Авив, потом в Нью-Йорк, а затем в Лондон. Несколько лет она трудилась в Скотленд-Ярде, занимаясь делами различной сложности, но впоследствии ушла из профессии. Дарина согласилась рассказать нам о своей работе в криминалистике и о том, с чем ежедневно приходится сталкиваться коронеру.

Начало

Стать криминалистом и работать в лондонском Скотленд-Ярде было моей детской мечтой. Наверное, на свете нет ни одного ребенка, который бы не зачитывался историями о Шерлоке Холмсе и не мечтал стать детективом. Я сохранила влюбленность в эту профессию и потому решила поступить на юридический факультет. Получила я сразу два образования: медицинское и юридическое, — что позволило мне стать коронером, поскольку в этой должности необходимо сразу быть и криминалистом, и патологоанатомом.

Защитив в Нью-Йорке докторскую степень по криминологии, я переехала в Лондон и легко нашла работу через официальные сайты.

Тонкости профессии

Коронер — человек с особым складом психики. Он за всем наблюдает, все изучает и должен быть внимателен к деталям. Я выезжала на место преступления, собирала там улики, анализировала их. Было важно восстановить картину произошедшего. Как говорится, найди десять отличий: сравни комнату до преступления и после. Также нужно было разобраться в образе жизни и характере убитого, в том, чем он занимался и как жил. Например, живет одинокий пожилой человек, который с трудом передвигается, а тут раз — и на полу следы кроссовок. Откуда они могли появиться в квартире у старика, который и на улицу-то не выходит?

Собирая различные улики, такие как, например, следы крови, спермы, пота и т. д., нужно было уделять особое внимание ценности доказательств: те, что могут помочь следствию, оставлять, другие — отбрасывать. Также в мои обязанности входило обследование тел и их вскрытие.

Побочные эффекты

Ежедневно ты сталкиваешься со смертью. Лично я ее не боюсь. Когда я жила в Израиле, мне приходилось бывать в местах военных действий. Я всегда знала: есть вещи пострашнее, чем смерть. Очень полезными были мое умение концентрироваться на справедливости и вера в то, что зло не останется без кары. Последнее помогало мне справляться с еще одной трудностью в моей работе — необходимостью объявлять о смерти человека его близким. Я старалась объяснить им, что смерть — часть жизни, подобные ситуации не редкость. Также важно было донести до родственников, что преступник будет найден и наказан по всей строгости закона. Конечно, профессиональный психолог справился бы с этой ролью лучше, но порой именно коронеру приходится выполнять такую ответственную и сложную задачу.

Другая трудность, с которой сталкивается коронер, — напряженный график. Меня спасала дисциплинированность. В израильской армии был жесткий распорядок и нужно было быть готовой ко всему. В свое время я работала в ЮНИСЕФ, постоянно была в разъездах, поэтому ненормированный график меня совсем не пугал.

Патологоанатому сложно не приносить свои эмоции с работы домой. Мне для этого приходилось примерять на себя разные роли. К примеру, на работе Дарина, квалифицированный хирург, ответственный и серьезный человек, а дома — Дариночка, любящая жена и мама двоих детей. Это расслабляет, да и в обычной жизни очень помогает, однако на практике применять такую методику не так-то просто.

Часто люди, когда узнавали о том, кто я по профессии, сразу заявляли, что у меня, должно быть, бесчувственный, жесткий характер. Соглашусь, у коронера должна быть железная психика, но вот жесткость, грубость — это стереотип.

Мне пришлось оставить работу в криминалистике из-за страха за мою жизнь. Страх ломает все. После твоего выступления в суде преступник садится в тюрьму, и ты знаешь, что за решеткой он будет вынашивать план, как отомстить за твои показания.

Коронер (от лат. custos placitorum coronae — «представитель интересов короны») — должностное лицо, специально расследующее причины смерти, которая произошла при необычных обстоятельствах или внезапно. В Великобритании коронер может передавать все материалы дела на рассмотрение коронерского суда в составе самого коронера и шести присяжных. Присяжные выносят вердикт, была ли смерть насильственной. Если да, то дело передают в традиционный суд.

Дела земные

Большинство преступлений совершается по бытовым причинам: из-за ревности, несложившихся отношений, зависти или вражды в коллективе. Все мечтают о взаимной любви, так что ревность и несложившиеся отношения — один из самых популярных мотивов.

Был в моей практике именно такой бытовой случай, который очень запомнился. Жертвой преступления стала 45-летняя женщина, в убийстве подозревали ее мужа. У мужчины обнаружилось множество любовниц: его коллеги, родственницы жены, ее близкие подруги и даже соседка. Версия появилась сразу же, мол, «накопилось» у женщины за годы совместной жизни, она устроила супругу скандал, тот ее и убил. Был и другой вариант: убийцей могла быть одна из любовниц мужа, которая отчаянно боролась за свое счастье.

Только вот у всех подозреваемых оказалось алиби. Когда детективы совсем было отчаялись, в поле их зрения попал 22-летний сын мужа убитой. Кто бы мог подумать, что юноша находился в отношениях со своей мачехой с 13 лет, а когда она ответила отказом на его предложение выйти за него замуж, в порыве эмоций забил женщину до смерти тостером?

Как же об этом догадались следователи, спросите вы. При повторном осмотре комнаты юноши детективы обнаружили два чека из ювелирного магазина. Обычно так бывает, когда покупаешь украшение, а потом заказываешь дополнительную услугу — гравировку, например. Парень, конечно, пытался увильнуть от следствия и утверждал, что купил украшение своей девушке, а домой принес его, чтобы сначала показать мачехе. Свидетели утверждали, что между пасынком и мачехой были теплые отношения, да и рассказ его казался очень правдоподобным. Однако на кольце было выгравировано имя убитой, а не девушки… Да и с девушкой он был знаком всего месяц, рано было дарить такие кольца.

Достойная оплата

В среднем коронер получает от £65 тыс. до 85 тыс. в год. Зарплата зависит от организации, которая его нанимает, и от позиции в ней. К примеру, те, кто занимается сбором и анализом улик, а также вскрытием тел, могут получать одну сумму, а те, кто еще и в суде выступает, — другую. На заработок влияет и то, постоянная работа или нет. Я работала в среднем 40 часов в неделю, бывало — сверхурочно, такие часы оплачивались дополнительно.

Жизнь после морга

Я всю себя посвящала работе в Скотленд-Ярде, но в конце концов поняла, что, несмотря на огромную любовь к профессии, совершенно не получаю удовольствия от собственной жизни. Мне захотелось сосредоточиться на чем-то добром, веселом и красивом.

Так я решила создать собственный туристический проект — мы организуем индивидуальные туры по Лондону. Также я работаю стилистом и собираю стильные образы. Здесь мне пригодилось то самое умение внимательно относиться к деталям и складывать их в одну картину.

Я дарю людям радость, и это мне очень нравится. Служу живым — мертвые сами разберутся!

Беседовала Мария Кулик