Несколько британских школ настаивают на обязательном ношении масок

Родители недовольны и грозят руководству судом

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил, что не рекомендует носить маски в школах. По его словам, они помогают сдерживать распространение вируса только при недолгом общении с людьми. «Если вы находитесь целый день в классе, маска не поможет», — заявил министр и предложил уделять больше времени мытью рук и соблюдению дистанции.

Однако порядка десяти британских школ уже настаивают на обязательном ношении масок с сентября, пишет The Evening Standard. Школьные профсоюзы ссылаются на другие правительственные рекомендации, согласно которым дети старше 11 лет должны закрывать лицо в общественном транспорте и в магазинах, а значит — могут и на занятиях.

Джордж Маклеллан, эксперт по вопросам публичного права юридической компании DLA Piper, утверждает, что школы злоупотребляют своей властью и могут пострадать. Родители остались недовольны решением школ; некоторые грозятся подать иск. «Судя по реакции, которую мы наблюдаем, родители просто в гневе. Они хотели бы оспорить новые правила, и мы их в этом поддержим», — рассказала соучредитель общественной группы UsForThem Молли Кингсли.