Wizz Air возобновляет рейсы в Россию из Лондона с 15 августа

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании

Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил о возобновлении полетов в Россию из Лондона и обратно с 15 августа, пишет The Daily Telegraph. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании, однако количество рейсов сокращено. Самолеты будут летать из лондонского Лутона в московский аэропорт Внуково только по вторникам и субботам, а в петербургский Пулково — всего раз в неделю по средам.

«Россия сняла ограничения на международные полеты, и мы рады туда вернуться. Пассажиры могут быть спокойны: самолеты проходят санитарную обработку», — заявил управляющий директор Wizz Air UK Оуэн Джонс. Согласно действующим правилам, прибывающие из Лондона должны сдать тест на коронавирус или предъявить справку о его отсутствии. Россиянам, желающим попасть в Великобританию, придется отсидеть 14 дней в карантине.

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Пока будут разрешены полеты лишь в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию.