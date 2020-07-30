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Пациенты должны будут записываться на прием до посещения A&E

Пациенты должны будут записываться на прием до посещения A&E
Фото:123rf.com

NHS вводит новые правила

NHS вводит новые правила, пишет газета Mirror. Пациенты, которым нужна экстренная помощь, должны будут записаться на прием до посещения A&E. Предупредить больницу о приезде можно будет, используя специальный сервис NHS 111. Это позволит больнице подготовиться к встрече с пациентом и скоординировать работу врачей.

Решение об этом было принято на заседании совета директоров NHS England и NHS Improvement. Новую схему планируют внедрить до декабря 2020 года. «У людей появится простой и удобный способ обратиться в A&E», — заявила директор по вопросам неотложной помощи в NHS Полин Филип.

Правила приема вскоре тоже должны измениться. Сейчас врачи должны принимать 95% пациентов в срок до четырех часов, однако норма не выполняется уже который год. Руководство NHS хочет сделать так, чтобы пациентам с серьезными жалобами оказывали помощь в первую очередь.

Кроме того, Мэтт Хэнкок разрешил медикам использовать Skype, WhatsApp и Facetime для общения с пациентами и передачи результатов анализов. Министр здравоохранения хочет, чтобы сотрудники больниц тратили меньше времени на оформление бумаг и другие бюрократические требования, пишет The Sun.

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