В Британии участились кражи собак

Злоумышленники перепродают их, пользуясь возросшим спросом на домашних животных

Зоомагазины и специализированные сайты по продаже домашних животных, такие как Pets4Homes, отмечают небывалый спрос на питомцев, пишет The Guardian. Наибольшей популярностью за время карантина стали пользоваться собаки. Как результат, на них подскочили и цены. Например, на Pets4Homes за собаку могут запросить больше £5 тыс. Есть объявления, где щенок французского бульдога стоит £7,5 тыс.

Одновременно с этим активизировались злоумышленники — и начали красть редкие и самые популярные породы собак. Клуб собаководов The Kennel Club заявил, что с марта по июнь объявления о пропаже выросли в три раза. За выходные по стране пропадают по 30-40 собак, говорят волонтеры организации DogLost, которая занимается их поиском.

Даррен Нил из Кембриджшира оставил своих собак Энни и Бетси в питомнике, а сам отправился с семьей на отдых в Норфолк. Тем же вечером владелец питомника позвонил Даррену и сообщил, что воры выломали замки и украли 17 собак, включая Энни и Бетси. «Я не мог поверить в то, что услышал, и старался сдержать эмоции при детях», — рассказал владелец собак.

Опросы The Guardian показали, что собаки помогают людям справиться со стрессом и позволяют легче перенести карантин и отсутствие общения. Злоумышленники пользуются этим, чтобы продать украденных щенков подороже.