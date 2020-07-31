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Argos прекращает выпускать печатный каталог

Argos прекращает выпускать печатный каталог
Фото:instagram.com/teliteccomms

За 50-летнюю историю было выпущено более 1 млрд экземпляров

Печальная новость для многих жителей Великобритании: ритейлер Argos принял решение прекратить выпуск печатного каталога с 2021 года, пишет The Telegraph. Многостраничное издание выходило два раза в год, и в нем можно было найти все — от бытовых товаров и ювелирных изделий до игровых приставок и одежды. Всего с 1973 года было выпущено более 1 млрд экземпляров.

Компания Sainsbury’s выкупила бренд Argos три года назад за £1,4 млрд и постепенно начала сокращать тираж каталогов. По словам представителей компании, спрос на печатные издания постепенно снижается, а пандемия коронавируса ускорила переход покупателей в онлайн. Веб-сайт Argos является третьим по популярности сайтом в Британии: ежегодно его посещают более 1 млрд человек и делают покупки.

«Потребительские привычки очень изменились. Мы прекращаем выпускать печатный каталог, чтобы сосредоточиться на продвижении товаров онлайн», — заявил директор по маркетингу в Sainsbury’s Марк Гивен.

Когда-то каталог Argos был самым популярным изданием после Библии в Британии. Комик Билл Бейли назвал его «книгой сказок»: многие дети выбирали по каталогу подарки на Рождество.

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