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Борис Джонсон отложил ослабление карантина на две недели

Борис Джонсон отложил ослабление карантина на две недели

Проведение свадебных церемоний откладывается до 15 августа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отложил ослабление карантина до 15 августа, сообщает BBC. По его словам, в некоторых странах Европы — и в том числе Англии — впервые с мая наблюдается рост случаев COVID-19. По данным ONS, на прошлой неделе коронавирусом ежедневно заражались порядка 2,8 тыс. человек.

В связи с этим послабления карантина, запланированные на 1 августа, откладываются минимум на две недели. К ним относятся проведение свадеб, открытие боулинг-клубов, крытых катков и казино, а также проведение спортивных мероприятий с участием зрителей.

С 8 августа маски нужно будет носить не только в общественном транспорте и магазинах, но и в церквях, кинотеатрах и музеях.

30 июля правительство Великобритании объявило об ужесточении карантинных мер в таких городах Англии, как Манчестер, Блэкберн, Бернли, Хиндберн, Пендл, Россендейл, Брэдфорд, Колдердейл и Кирклис. Местным жителям временно снова запрещается собираться дома или у себя во дворе с людьми, которыми они не живут. Однако пабы, рестораны и магазины могут работать как обычно.

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