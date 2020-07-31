﻿﻿﻿﻿﻿

Ресторан Брикстонской тюрьмы начал принимать заказы на доставку

Ресторан Брикстонской тюрьмы начал принимать заказы на доставку
Фото:instagram.com/aos__89

Необычное заведение не хочет терять клиентов из-за пандемии

Из-за эпидемии коронавируса все больше заведений общественного питания переходят к доставке еды на дом. Не отстает от тренда и знаменитый ресторан Брикстонской тюрьмы The Clink, открывшийся на юге Лондона шесть лет назад.

Рабочий персонал заведения, включая поваров, состоит из заключенных. Они прошли тщательный отбор и приобрели профессиональные навыки приготовления самых разных блюд. Проект является частью программы перевоспитания осужденных, в рамках которой их обучают и курируют. Таким образом благотворительная организация The Clink Charity надеется снизить число рецидивов после выхода на свободу и помочь осужденным найти работу.

Чтобы не растерять приобретенные навыки, ресторан начал принимать заказы на доставку, пишет BBC. Если вы живете примерно в восьми километрах от здания тюрьмы, то можете зайти на сайт ресторана, посмотреть меню и сделать заказ.

По словам исполнительного директора The Clink Charity Криса Мура, на прошлой неделе люди чаще всего заказывали жареного цыпленка и кацу-карри.

Узнать больше о работе ресторана можно из специального материала «Англии»: Ланч за решеткой.

profile-sample2
Ресторан Брикстонской тюрьмы начал принимать заказы на доставку
31-07-2020
profile-sample2
Борис Джонсон отложил ослабление карантина на две недели
31-07-2020
profile-sample2
Argos прекращает выпускать печатный каталог
31-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.