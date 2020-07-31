Ресторан Брикстонской тюрьмы начал принимать заказы на доставку

Необычное заведение не хочет терять клиентов из-за пандемии

Из-за эпидемии коронавируса все больше заведений общественного питания переходят к доставке еды на дом. Не отстает от тренда и знаменитый ресторан Брикстонской тюрьмы The Clink, открывшийся на юге Лондона шесть лет назад.

Рабочий персонал заведения, включая поваров, состоит из заключенных. Они прошли тщательный отбор и приобрели профессиональные навыки приготовления самых разных блюд. Проект является частью программы перевоспитания осужденных, в рамках которой их обучают и курируют. Таким образом благотворительная организация The Clink Charity надеется снизить число рецидивов после выхода на свободу и помочь осужденным найти работу.

Чтобы не растерять приобретенные навыки, ресторан начал принимать заказы на доставку, пишет BBC. Если вы живете примерно в восьми километрах от здания тюрьмы, то можете зайти на сайт ресторана, посмотреть меню и сделать заказ.

По словам исполнительного директора The Clink Charity Криса Мура, на прошлой неделе люди чаще всего заказывали жареного цыпленка и кацу-карри.

Узнать больше о работе ресторана можно из специального материала «Англии»: Ланч за решеткой.