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Шотландские школы возобновят работу с 11 августа

Шотландские школы возобновят работу с 11 августа
Фото:123rf.com

Соблюдать социальную дистанцию при этом не обязательно

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что местные школы откроются с 11 августа, пишет BBC. Учебные заведения могут возвращать учеников поэтапно, однако к 18 августа все должны приступить к занятиям.

Соблюдать социальную дистанцию при этом не обязательно, однако новая планировка классов средней школы позволит старшим ученикам держаться отдельно друг от друга, если в этом возникнет необходимость. Учителей просят по возможности держаться на расстоянии в 2 метра друг от друга, но маски при этом можно не надевать. Правительство Шотландии выделит £75 млн для того, чтобы школы могли закупить антисептики для рук, чаще проводить санитарную уборку в классах и набрать в штат порядка 1,4 тыс. учителей.

Никола Стерджен сделала и ряд других важных объявлений. С 1 августа люди, находящиеся в группе риска по состоянию здоровья, смогут выходить из дома и общаться с друзьями и знакомыми. «Мы ослабляем карантинные меры, поскольку обстановка в стране достаточно благоприятна. Однако если если ситуация в коронавирусом ухудшится, мы будем вынуждены ужесточить ихснова — для вашей же безопасности», — предостерегла Стерджен.

Игровым залам и бильярдным разрешат открыться с 24 августа, бассейны и крытые спортзалы возобновят работу с 14 сентября.

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