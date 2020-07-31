Три лондонских портала в магический мир Гарри Поттера

Волшебные места британской столицы

Идея написать книгу о Гарри Поттере появилась у британской писательницы Джоан Роулинг еще в 1990 году: она сидела в поезде на вокзале в Манчестере и ждала его отправления в Кингс-Кросс. По дороге в Лондон Джо, как ее называют домашние, сделала некоторые заметки, которые потом легли в основу историй о мальчике-волшебнике.

Первые три главы своей дебютной книги «Гарри Поттер и философский камень» Роулинг написала в Португалии, где прожила более года. Но в 1993 году она перебралась в Шотландию, где продолжила творить. Первая книга из семитомника о мальчике-волшебнике создавалась в эдинбургском кафе The Elephant House за чашкой кофе.

26 июня 1997 года книга вышла в свет. А спустя четыре года компания WB экранизировала эту историю, показав, что волшебный мир Гарри Поттера совсем рядом. Только в Лондоне находится три реальных локации, где можно оказаться на тонкой незримой грани между существованием маглов и жизнью магов.

Проход через стену на платформе 9 3/4 вокзала Кингс-Кросс

Один из порталов, ведущих в волшебный мир Гарри Поттера, находится на вокзале Кингс-Кросс. Если верить книге, он расположен в кирпичной стене между девятой и десятой платформами. Именно этот проход Гарри и вся семья Рона Уизли использовала для того, чтобы попасть на платформу 9 3/4, с которой отправляется поезд с учениками в Школу чародейства и волшебства «Хогвартс».

Но на самом деле для съемок кинематографисты использовали другую платформу этого вокзала. В фильме мы видим, как герой Дэниэла Рэдклиффа проходит через стену, расположенную на платформе между четвертой и пятой платформами. В экранизации есть еще одно несоответствие: фасад лондонского вокзала Кингс-Кросс – это фасад соседнего вокзала Сент-Панкрас.

Секретный выход в Косой переулок на Charing Cross Road

Паб «Дырявый котел», куда юного волшебника приводит лесник школы Хогвартс Рубеус Хагрид, тоже находится в Лондоне, на улице Charing Cross Road. Правда, кинематографисты для съемок снова выбрали другое место – паб в павильонах викторианского рынка Leadenhall.

В «Дырявом котле» Гарри узнает, что волшебный мир, от которого его так тщательно ограждали дядя Вернон и тетушка Петуния, находится буквально за кирпичной стеной чулана в пабе. Именно там спрятан проход в Косой переулок, где расположено множество лавок, торгующих волшебными палочками, летающими метлами, тотемными животными и прочими необходимыми магу вещами.

Говорят, прототипом переулка стала лондонская улица Сесил-Корт, на которой также располагается множество магазинов, торгующих антиквариатом.

Министерство магии по соседству с резиденцией премьер-министра

Попасть в Министерство магии можно двумя способами: либо смыть себя в унитаз общественного туалета, либо воспользоваться телефонной будкой, расположенной на одной из улиц Лондона. Обе эти сцены снимали на улице Scotland Place, что в двух шагах от резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Уайтхолле. Надо отметить, что центр Лондона часто фигурирует как в самой книге, так и в ее экранизации. Таким образом, задумка Джоан Роулинг – подарить британским детям иллюзию того, что волшебство рядом – полностью удалась. Об этом мы можем судить по многомиллионным тиражам всех книг о Гарри Поттере и кассовых киносборах.

Анна Пчелкина

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