Американская мечта: Меган Маркл и Уоллис Симпсон

Она наделала шуму в английском королевстве – громко появилась и не менее громко ушла. Одни сочувствуют Меган Маркл (затравили бедную девочку!), другие недолюбливают (нечего наших принцев уводить!).

4 августа у герцогини Сассекской день рождения. Мы решили посмотреть на историю Меган сквозь призму судьбы Уоллис Симпсон, американки, которая увела из королевской семьи даже не принца – короля! Что общего между этими двумя женщинами, а в чем они совсем не схожи? Давайте разбираться.

Выйти замуж за принца

Стать принцессой – мечта из области недосягаемых, но этим Золушкам удалось ее осуществить. По стечению обстоятельств обеим было 34 года, когда они познакомились со своими принцами.

Уоллис Симпсон происходила из благородной, но не очень богатой семьи: отец рано умер, и мать едва сводила концы с концами. Так что Уоллис уже в детстве поняла: мужа надо выбирать тщательно, чтобы было и положение в обществе, и материальный достаток, на худой конец – наследство. До встречи с Эдуардом, принцем Уэльским, она дважды пробовала себя в роли жены, но каждый раз что-то ее не устраивало и она предпочитала светскую жизнь семейной. В Лондоне Уоллис успела организовать собственный светский салон и раскрутить его, прославившись на всю столицу благодаря скандальным выходкам и умению очаровывать мужчин. На одном из светских раутов ее увидел Эдуард и растаял…

В отличие от своей предшественницы, Меган вполне образованная дама. Сразу после школы она поступила в Северо-Западный университет и окончила его, получив дипломы сразу по двум направлениям: театральное искусство и международные отношения (ее стажировка проходила в департаменте по связям с общественностью посольства США в Буэнос-Айресе). Во время учебы она подрабатывала фотомоделью, а уж потом ее заметили и пригласили в кино – вот тут-то и понеслось…

Головокружительная карьера в Голливуде – о чем еще можно мечтать? О принце разве что. До встречи с Гарри Меган успела побывать замужем за кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Причем до официального заключения брака Тревор и Меган прожили вместе семь лет, а через два года после свадьбы разбежались.

Меган не надеялась, как Уоллис, на матримониальные выгоды, она привыкла протаптывать себе дорожку сама. Поэтому и принца не искала – он сам пришел. Гарри запал на актрису сериала «Форс-мажоры» и попросил общего знакомого устроить им встречу. Тот пригласил Меган на закрытую вечеринку в Сохо, когда девушка прилетела в Англию, чтобы поддержать Серену Уильямс на Уимблдонском турнире. Так состоялось то самое свидание, изменившее жизнь молодых людей. Гарри больше не мог думать ни о ком, кроме Меган.

Светская хроника

И Уоллис Симпсон, и Меган Маркл очень часто попадали в колонку хроники. Первую можно было назвать светской львицей, а вторая скорее звезда, селебрити. Их обеих трудно поставить в один ряд с идеальными красавицами, но и Уоллис, и Меган присущ магнетизм, который притягивает мужчин. У Уоллис был талант готовить великолепные коктейли для гостей ее салона, куда часто наведывались журналисты, писатели, бизнесмены и младшие члены королевской семьи. У Меган до свадьбы был свой аналог салона для гостей – ее страницы в «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Твиттере», где она часто беседовала с подписчиками на разные темы.

Обе американки обладают безупречным стилем. Только если целью Уоллис было подчеркнуть изысканными украшениями и дорогой одеждой свой высокий статус, то Меган использовала свой статус как возможность пропагандировать вещи экологичных и этичных брендов. К примеру, для визита в Кардифф герцогиня Сассекская выбрала сумку от DeMellier, спонсирующего производство вакцин от смертельных болезней, а также пальто от Stella McCartney: дизайнер не использует натуральный мех и кожу.

Когда весь мир против

Мир по-разному воспринял этих женщин (кстати, Симпсон так и называли – «эта женщина»), но в отношении и к той, и к другой присутствовало недоверие. Конечно, 80 лет назад было просто недопустимо, чтобы король оказался женат на дважды (!) разведенной американке. В XXI веке дела обстояли проще, мир стал более толерантным. И хотя злые языки нашептывали, что в королевской семье не место уже побывавшей в браке актрисе-мулатке, королева одобрила выбор внука.

В адрес Симпсон шла настоящая травля. Репортеры соревновались в злословии, поливая американку словесными помоями, ей швыряли кирпичи в окна, писали угрозы, мол, нечего позорить будущего короля. Меган же встречалась не с королем, а с принцем, даже не третьим в очереди на престол: шансы Гарри надеть корону практически равны нулю. Ей, конечно, тоже досталось от папарацци, но ситуация изменилась к лучшему, после того как Гарри выступил с обращением, призвав прекратить охоту на его невесту.

В итоге у Гарри и Меган была шикарная свадьба, за которой следил весь мир, а у Эдуарда и Уоллис – очень скромная церемония, не вошедшая даже в придворный циркуляр (что-то вроде пресс-релиза о жизни королевских особ): на свадьбе было всего семь гостей из Великобритании, из них ни один не был членом монаршей семьи.

Умом британцев не понять

Ни Меган, ни Уоллис не понимали англичан. Уоллис считала их по меньшей мере странными – с их страстью к лошадям, гольфу и слепой преданностью королевской семье. Меган попросту многого не знала о стране, которая должна была стать ее домом, и о royals и их обязанностях, да и о самом Гарри, собственно, тоже. Пожалуй, только то, что он принц, второй сын принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе (это знали все).

Калифорнийская дива и не предполагала, что брак полностью изменит ее жизнь. Ей пришлось отказаться от карьеры на самом ее пике, от блога в «Инстаграме», в котором за актрисой следили миллионы поклонников… Пришлось приобретать новые привычки, учиться новым правилам, как есть, пить, выбирать одежду, вести беседу. Плясать под чужую дудку тяжело и неприятно, особенно когда ты уже успешна и известна.

С глаз долой

Главное различие между Меган и Уоллис – в том, как они покинули страну. Когда Гарри и Меган заявили о своем решении, это было подобно удару грома. Но в прессе пошумели-пошумели и успокоились: как говорится, пусть будут счастливы где угодно.

Эдуард и Уоллис фактически были изгнаны со двора без права вернуться обратно. Всю свою жизнь они были обречены колесить по Европе и Америке в поисках спокойной жизни. И хотя решение отречься от престола принадлежало исключительно одному Эдуарду («Ты совсем сдурел!» – сказала ему невеста, когда узнала новость), именно Уоллис Симпсон обвинили во всех грехах.

Так или иначе, под давлением публики или по доброй воле, женщины покинули Великобританию в поисках счастья. И прихватили при этом своих мужей. В чем их можно обвинить? В том, что им хотелось любви? Или в том, что их мужья слишком сильно любили их? Если два человека счастливы, можно ли их осуждать за это, пусть даже в жилах одного из них течет королевская кровь?..

Подготовила Оксана Кеш