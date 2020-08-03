Владелец The Evening Standard Евгений Лебедев станет членом Палаты лордов

Статус пэра также получат брат Бориса Джонсона и бывший министр финансов Филип Хэммонд

31 июля Борис Джонсон представил список из 36 человек, которые получат пэрство и станут членами Палаты лордов с согласия королевы Елизаветы II, сообщает BBC.

В их число вошел бывший капитан сборной Англии по крикету сэр Иэн Ботэм. С 1977 по 1992 год он сыграл 102 матча за Англию, а по завершении карьеры стал спортивным комментатором. Помимо этого, Ботэм — убежденный сторонник «Брекзита». Статус пэра также получит и брат Бориса Джонсона — Джо Джонсон, несмотря на отличные от премьер-министра политические взгляды. Джо Джонсон выступает против «Брекзита», а в прошлом году ушел с министерской должности, заявив, что он «разрывается между преданностью семье и национальными интересами».

Евгений Лебедев, владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей такие газеты, как The Independent и Evening Standard, также станет пожизненным пэром и членом Палаты лордов. Помимо него, в списке есть бывший министр финансов Филип Хэммонд и супруг бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй.

Спикер Палаты лордов лорд Фаулер раскритиковал решение премьер-министра. По его словам, теперь в палате почти 830 членов — на двести человек больше, чем в Палате общин.