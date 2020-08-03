Работников супермаркетов оскорбляют из-за просьб надеть маски

Покупателей раздражают новые меры по борьбе с вирусом

Работники супермаркетов начали сталкиваться с оскорблениями и угрозами в свой адрес, пишет The Telegraph. Покупатели недовольно реагируют на призывы надеть маски в помещении или приспустить их на кассе, чтобы продавцы могли сверить возраст при продаже алкоголя.

Представители компании Co-op сообщают, что с 20 по 26 июля в их магазинах было зафиксировано 990 таких инцидентов — рекордное число за всю историю работы.

По данным опросов аналитического агентства Ipsos Mori и Королевского колледжа Лондона, 37% респондентов стали свидетелями скандалов и протестов со стороны покупателей на призыв надеть маску.

Порядка 6 млн британцев не считают нужным закрывать лицо, находясь в общественных местах.

Сами продавцы имеют право не надевать маску, что только добавляет негатива, говорится в исследовании. Британская медицинская ассоциация (BMA) выступила с предложением распространить действие новых правил и на работников магазинов.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 8 августа маски нужно будет носить не только в общественном транспорте и магазинах, но и в церквях, кинотеатрах и музеях.