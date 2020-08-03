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Отправленные в оплачиваемый отпуск работники получат выходное пособие согласно стажу

Отправленные в оплачиваемый отпуск работники получат выходное пособие согласно стажу

Об этом заявил министр бизнеса Алок Шарма

В Великобритании работники с непрерывным трудовым стажем более двух лет имеют право на получение единовременного выходного пособия при увольнении (statutory redundancy payment). Оно рассчитывается в зависимости от стажа, возраста и размера заработной платы.

Несмотря на это, многие компании, отправившие сотрудников в оплачиваемый отпуск из-за пандемии коронавируса, сейчас выплачивают выходное пособие в усеченном размере — не более 80% от ежемесячного дохода. По словам министра бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алока Шармы, работодатели таким образом нарушают права сотрудников.

Чтобы положить этому конец, Шарма предложил закрепить закон, согласно которому размер выходного пособия не может меняться в зависимости от обстоятельств и должен рассчитываться по стажу, пишет BBC. «Люди должны получать все положенные им выплаты, особенно в такое непростое время», — добавил министр. — Мы призываем работодателей сделать все возможное, чтобы избежать увольнений. Но если это все-таки происходит, права работников должны быть соблюдены.»

Всего за время пандемии коронавируса было зафиксировано порядка 150 тыс. увольнений. Аналитики говорят, что это не окончательная цифра, и прогнозируют новые увольнения после окончания программы Job Retention Scheme в октябре.

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