Правительство обещает построить 45 тыс. жилых домов

Министерство финансов выделит £900 млн на улучшение инфраструктуры

В июне этого года Борис Джонсон представил новую экономическую программу Великобритании. Особое место в ней уделили строительству жилых домов, а также прокладке и ремонту дорог.

В ближайшее время часть планов начнет претворяться в жизнь, пишет The Guardian. Министерство финансов выделит £900 млн на строительство 45 тыс. жилых домов, коммерческой недвижимости и высокоскоростной железной дороги близ Кента.

Министр жилищного хозяйства Роберт Дженрик пообещал упростить процесс строительства домов и больниц, устранив бюрократические препятствия. Муниципалитетам предложили разделить все земельные участки на три категории: незастроенные, нуждающиеся в обновлении, находящиеся под защитой. Девелоперы автоматически получат разрешение на строительство на участках первой и второй категории. Возводить новые объекты на участках, находящихся под защитой, можно будет только после проверки документации.

Всего на развитие инфраструктуры правительство планирует потратить £5 млрд. По словам Бориса Джонсона, эта рекордная сумма знаменует собой новый этап развития страны, пишет The Telegraph.