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Дом Елизаветы II на Мальте превратят в музей

Дом Елизаветы II на Мальте превратят в музей
Фото:en.wikipedia.org

Королева жила на вилле Guardamangia в 1949–1951 годах

Немногие знают, что за пределами Великобритании есть дом, когда-то служивший резиденцией королевской семьи. В 1949–1951 годах юная Елизавета, еще будучи принцессой, жила на Мальте, потому что там служил ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп. Пара разместилась на вилле Guardamangia, принадлежавшей дяде Филиппа, графу Маунтбеттену.

Позднее королева утверждала, что жизнь на Мальте была одним из самых счастливых периодов ее жизни. Супруги еще несколько раз останавливались на вилле после 1951 года, однако потом перестали приезжать. В 2019 году владельцы виллы выставили ее на продажу, а мальтийское правительство выкупило дом за £4,5 млн, сообщает журнал Hello!

Фото: en.wikipedia.org

Власти решили отремонтировать виллу и превратить ее в музей. По предварительным данным, реставрационные работы обойдутся в £9 млн. «В доме две гостиные, обеденный зал, шесть спален, три ванные комнаты и большой зал. На территории виллы находятся два гаража», – говорится в официальном пресс-релизе.

Правительство планирует сохранить внешнее и внутреннее убранство дома, включая несколько статуй на территории виллы.

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