Extinction Rebellion устроит акцию протеста у здания парламента

Выступление активистов запланировано на 1 сентября

Экологические активисты из движения Extinction Rebellion прославились масштабными акциями протеста. Только в прошлом году они залили здание министерства финансов фальшивой кровью, раскинули лагерь на Трафальгарской площади и чуть не сорвали работу аэропорта Хитроу с помощью дронов.

Из-за эпидемии коронавируса активистам пришлось отложить несколько выступлений, однако теперь они готовы вернуться на поле боя, пишет портал Time Out. 1 сентября Extinction Rebellion попытается заблокировать вход в здание парламента. Дата выбрана не случайно: в этот день депутаты вернутся на заседания после летних каникул.

Активисты хотят, чтобы правительство признало экологические проблемы страны, сократило эмиссию углерода в атмосферу до нуля к 2025 году и создало специальную комиссию по экологической и климатической политике.

Акции протеста пройдут также в Манчестере и Кардиффе. Возможно, позднее к ним присоединятся несколько городов Шотландии. «Сейчас мы уверены, что выступления не повлияют на здоровье людей. Однако если эпидемиологическая ситуация ухудшится, мы скорректируем планы», — говорится в официальном заявлении Extinction Rebellion.