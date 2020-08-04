subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

От аспирина и парацетамола больше вреда, чем пользы

От аспирина и парацетамола больше вреда, чем пользы
Фото:123rf.com

NHS ставит под сомнение эффективность препаратов в лечении хронической боли

Специалисты Национального института здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания (NICE) при NHS считают, что аспирин, ибупрофен, парацетамол и опиоидные препараты не только слабо помогают при лечении хронической боли, но и могут нанести вред организму.

В опубликованном исследовании NICE говорится, что эти средства показали себя малоэффективными, не принесли видимого облегчения большинству пациентов, а иногда даже вызывали зависимость. Специалисты также призывают с осторожностью отнестись к кетамину, кортикостероидам и антипсихотикам, пишет The Guardian.

«Несоответствие между ожиданиями пациентов и результатами приема этих лекарств повышают их недоверие к врачам. Надеемся, что эти рекомендации помогут врачам в определении способов лечения», — добавили в Dorset Healthcare NHS University. В качестве хороших вариантов для устранения болей специалисты рекомендует акупунктуру или групповые упражнения.

По данным NICE, больше трети населения Великобритании страдают от хронических болей. Две трети из них иногда пропускают работу из-за плохого самочувствия. 

profile-sample2
Extinction Rebellion устроит акцию протеста у здания парламента
04-08-2020
profile-sample2
Дом Елизаветы II на Мальте превратят в музей
04-08-2020
profile-sample2
Правительство обещает построить 45 тыс. жилых домов
04-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.