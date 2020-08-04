От аспирина и парацетамола больше вреда, чем пользы

NHS ставит под сомнение эффективность препаратов в лечении хронической боли
Специалисты Национального института здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания (NICE) при NHS считают, что аспирин, ибупрофен, парацетамол и опиоидные препараты не только слабо помогают при лечении хронической боли, но и могут нанести вред организму.
В опубликованном исследовании NICE говорится, что эти средства показали себя малоэффективными, не принесли видимого облегчения большинству пациентов, а иногда даже вызывали зависимость. Специалисты также призывают с осторожностью отнестись к кетамину, кортикостероидам и антипсихотикам, пишет The Guardian.
«Несоответствие между ожиданиями пациентов и результатами приема этих лекарств повышают их недоверие к врачам. Надеемся, что эти рекомендации помогут врачам в определении способов лечения», — добавили в Dorset Healthcare NHS University. В качестве хороших вариантов для устранения болей специалисты рекомендует акупунктуру или групповые упражнения.
По данным NICE, больше трети населения Великобритании страдают от хронических болей. Две трети из них иногда пропускают работу из-за плохого самочувствия.
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