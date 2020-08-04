От аспирина и парацетамола больше вреда, чем пользы

NHS ставит под сомнение эффективность препаратов в лечении хронической боли

Специалисты Национального института здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания (NICE) при NHS считают, что аспирин, ибупрофен, парацетамол и опиоидные препараты не только слабо помогают при лечении хронической боли, но и могут нанести вред организму.

В опубликованном исследовании NICE говорится, что эти средства показали себя малоэффективными, не принесли видимого облегчения большинству пациентов, а иногда даже вызывали зависимость. Специалисты также призывают с осторожностью отнестись к кетамину, кортикостероидам и антипсихотикам, пишет The Guardian.

«Несоответствие между ожиданиями пациентов и результатами приема этих лекарств повышают их недоверие к врачам. Надеемся, что эти рекомендации помогут врачам в определении способов лечения», — добавили в Dorset Healthcare NHS University. В качестве хороших вариантов для устранения болей специалисты рекомендует акупунктуру или групповые упражнения.