Мини-Моне: 10-летняя Дейзи Уотт собрала £50 тыс. с продажи своих картин

Деньги пойдут на помощь больным раком

Четыре года назад шестилетняя Дейзи Уотт из Саут-Йоркшира нарисовала пейзаж с цветами, чтобы поднять настроение бабушке и дедушке, у которых обнаружили рак. Мама девочки заметила ее талант и предложила нарисовать еще одну такую же картину, чтобы продать полотно на благотворительном аукционе в местной галерее.

В 2017 году картину продали за £9,5 тыс., а вырученные средства пошли благотворительным организациям Firefly и Cancer Research, помогающим онкологическим больным. Картина привлекла внимание любителей живописи со всего мира: специально для них были созданы принты оригинального полотна стоимостью £100 за штуку.

С тех пор Дейзи, которой уже исполнилось десять лет, нарисовала еще несколько шедевров и заработала £50 тыс, сообщает The Daily Mail. Девочка по-прежнему отдает все средства на благотворительность и стесняется, когда ее хвалят. Некоторые сравнивают ее картины с полотнами Клода Моне.

«Я надеюсь, что позднее она поймет, что делает нечто особенное. Каждый пенни с продажи картин идет на благотворительность и меняет жизни людей», — рассказала ее мама Карен.