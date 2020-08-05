Директор «Фринджа» Мирослава Бронникова: «Мы не можем просто отменить фестиваль»

Пандемия лишила нас многих радостей, в том числе и одного из главных летних развлечений – эдинбургского фестиваля «Фриндж». Каждое лето крупнейший в мире фестиваль искусств на двадцать пять дней наполнял столицу Шотландии атмосферой эксцентричного карнавала и привлекал в город три миллиона туристов. В этот раз его фактически перенесли на следующий год – впервые за всю историю его существования с 1947 года.

Мы поговорили с Мирославой Бронниковой, одним из директоров фестиваля, о том, как индустрия развлечений выживает в кризис и чего ждать от фестиваля в следующем году.

– В этом году впервые за много лет пришлось нарушить традиции фестиваля. Как было принято решение?

– Это было непросто. В мире царила неопределенность: одни говорили, что до августа пандемия закончится, а другие – что нужно отменять фестиваль. Но когда Борис Джонсон выступил с речью и объявил локдаун, мы, директора «Фринджа», стали разрабатывать альтернативные варианты.

1 апреля организаторы пяти крупнейших фестивалей, одновременно проходящих в Эдинбурге в августе: Edinburgh Festival Fringe, Edinburgh International Festival, Edinburgh Arts Festival, Edinburgh Book Festival и Royal Edinburgh Military Tattoo, – совместно объявили, что фестивали не будут проходить в привычном формате. Мы должны были вернуть артистам их регистрационные взносы, а зрителям – стоимость билетов, хотя это и ставило организацию Fringe Society на грань банкротства. Мы выполнили обязательства благодаря займу, выданному шотландским правительством, однако заем надо еще выплатить.

– Как артисты реагировали на отмену фестиваля?

– Это очень тяжелый момент для всей индустрии. Ситуация сказывается на артистах не только финансово и карьерно, но и эмоционально, в соцсетях – многочисленные посты с переживаниями. Были среди перформеров и те, кто говорил, что будет выступать при малейшей возможности, несмотря на официальные заявления.

Надо заметить, что благотворительная организация Fringe Society осуществляет организационную, инфраструктурную, координационную поддержку фестиваля, но отменить его мы не можем. «Фриндж» – это фестиваль open access, где может выступать любой. Мы можем только ограничить или изменить свои сервисы. Если артисты захотят выступать – на улице или в помещениях – и это не будет ставить под угрозу здоровье зрителей, то мы готовы их поддержать. К примеру, они смогут разместить информацию о своих шоу на нашей онлайн-платформе, чтобы зрителям легче было их найти и приобрести билеты.

– А как «Фриндж» сейчас поддерживает артистов?

– Мы постарались сделать все возможное в онлайн-формате, чтобы хоть как-то возместить нехватку реального фестиваля. Мы знаем, что многие артисты уже сами начали переводить шоу в онлайн-формат на самых разных платформах. Так что мы не заставляем их переходить на единую онлайн-платформу, а даем возможность разместить описание и ссылки в программе-каталоге на нашем сайте edfringe.com. Все это будет проводиться в рамках изначально запланированных дат фестиваля, с 7 по 31 августа.

Кроме того, мы объединились с платформой Crowdfunder.co.uk и запустили инициативу Fringe Makers (crowdfund.edfringe.com/search/projects), которая позволяет перформерам и помещениям создавать свои собственные краудфандинговые акции под брендом «Фринджа». Crowdfunder.co.uk в рамках этой инициативы согласилась отменить свою комиссию.

И даже если у перформера или помещения нет собственного онлайн-шоу и нет возможности предложить спонсорам своей краудфандинговой акции другие награды, все равно аудитория может поддержать проект, покупая билеты на шоу AJ Bell Fringe on Fridays – это онлайн-кабаре с известными артистами, которое будет проходить каждую пятницу начиная с 7 августа. Билеты на шоу стоят £9, и 100% стоимости билета идет тому перформеру, на чьей странице он был продан.

А средства, собранные на центральной страничке Fringe Makers, идут в общий котел, это позволит нам выделить несколько грантов и сделать «Фриндж» в 2021 году еще лучше.

– Понятно, что сейчас рано загадывать, но как цифровой опыт этого года может повлиять на «Фриндж» в следующем году?

– Конечно, часть аудитории (да и выступающих тоже) за это время может привыкнуть и полюбить онлайн-формат. Но все-таки большинство изголодается по живым выступлениям. Ведь «Фриндж» не ограничивается шоу – это еще и возможность общаться друг с другом, ощутить уникальную атмосферу.

Некоторые шоу, особенно танцевальные, театральные и цирковые, где задействованы группы перформеров, очень трудно адаптировать к онлайну: нужны совместные репетиции и физическое взаимодействие. К примеру, в этом году мы собирались совместно с шотландскими друзьями презентовать акробатическое шоу, а из-за локдауна репетировать было невозможно. Интерактивные шоу тоже сложно адаптируются. Например, многие стендап-комики очень переживают по этому поводу. Так что в следующем году стоит ждать своеобразный микс онлайн- и офлайн-выступлений.

«Фриндж» – это еще и место встречи артистов и продюсеров, бронирующих выступления артистов на весь следующий год. Для такого взаимодействия мы сделали специальную онлайн-платформу – кстати, эта опция создана в первую очередь по запросу продюсеров.

Еще у нас будет виртуальный Fringe Central – цифровая версия эдинбургского хаба, где во время фестиваля происходят мастер-классы и нетворкинг.

Наша работа не ограничивается фестивалем. В течение года мы проводим проекты на стыке искусства и образования. У нас хорошие связи с Эдинбургским университетом, много совместных проектов со школами. Также мы ведем работу с различными сообществами и людьми, у которых и в обычное время был ограничен доступ к искусству. Значительную часть такой работы можно выполнять онлайн.

Мы хотели бы расширить членство во Fringe Society – любой человек, присоединившийся к организации, сможет повлиять на то, как будет выглядеть фестиваль. Мы рады видеть в наших рядах самых разных людей. Присоединиться к Fringe Society можно в специальном разделе на сайте (edfringe.com/support-us/fringe-society).

– Каково это – оказаться директором фестиваля в год пандемии?

– Когда меня выбрали директором, никто даже не думал о таком развитии событий. Обычно директор четыре или пять раз приезжает на совет директоров в Эдинбург. Из-за пандемии объем работы не сократился, а вырос многократно. Вместо нескольких раз в год мы встречались онлайн два-три раза в неделю, иногда несколько раз в день, чтобы обсуждать финансовые, организационные, репутационные вопросы. Причем директора работают добровольно, это неоплачиваемая должность.

Мы, как благотворительная организация, должны постоянно держать в голове, как не обанкротиться и как соблюсти законодательство. Каждый раз необходимо предварительно изучать очень большие объемы информации, всевозможные документы. Я испытываю серьезное давление как директор, но стараюсь принимать правильные решения.

Беседовала Вера Щербина