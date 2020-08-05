Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 4 августа 2020 года

Если срок действия вашей визы истек в период с 24 января 2020 года по 31 июля 2020 года, но у вас не было возможности вернуться домой из-за ограничений на поездки или самоизоляции в связи с коронавирусом (COVID-19), вы могли запросить продление визы.

Поскольку во всем мире ограничения на поездки снимаются, вы больше не можете автоматически продлевать свою визу на этом основании. От вас ожидают, что вы предпримете все разумные шаги, чтобы покинуть Великобританию, если это объективно возможно, или подадите заявление на легализацию вашего пребывания в Великобритании по другой визовой категории.

Если у вас есть виза или временный вид на жительство в Великобритании, срок действия которых должен истечь в период с 24 января 2020 года по 31 августа 2020 года, вы можете оставаться на территории Великобритании до 31 августа 2020 года.

С 1 по 31 августа 2020 года условия вашего пребывания в Великобритании будут такими же, как и условия пребывания на основании вашего предыдущего вида на жительство. Таким образом, если условия вашей предыдущей визы позволяют вам работать, учиться или снимать жилье, вы можете продолжать делать это и в августе 2020 года вплоть до вашего отъезда из страны. Вам не нужно обращаться в Home Office с сообщением, что вы можете покинуть Великобританию в течение льготного периода до 31 августа 2020 года.

Если вы намерены покинуть Великобританию, но у вас не получается сделать это до 31 августа 2020 года, вы можете запросить дополнительное время для пребывания в стране (так называемая исключительная защита), обратившись в иммиграционную службу Home Office по вопросам коронавируса. Такая защита не равноценна новому виду на жительство, но на короткий срок избавит вас от любых неблагоприятных последствий и иммиграционных действий после истечения вашего текущего вида на жительство.

Иммиграционная служба Home Office по вопросам коронавируса предлагает дополнительные консультации по вопросам оформления разрешения на дополнительное пребывание. Вас попросят подробно объяснить, по какой причине вы не можете покинуть Великобританию, и предоставить доказательства этого, например авиабилет с датой вылета после 31 августа или подтверждение положительного результата теста на коронавирус.

Если вы решили остаться в Великобритании, вам следует подать заявление о получении необходимого вида на жительство для пребывания в стране. Это требование распространяется и на тех лиц, чей вид на жительство был продлен до 31 июля 2020 года и на льготный период до 31 августа 2020 года.

Вы также можете подать заявление по другой визовой категории, находясь в Великобритании, несмотря на то что в других обстоятельствах заявление следовало подать в вашей стране. При этом вы должны соответствовать требованиям визового маршрута, по которому вы подаете новую заявку, а также будет нужно уплатить сбор.

Условия вашего вида на жительство останутся прежними до тех пор, пока ваше заявление не будет принято. Если вы переключаетесь на визовый маршрут, связанный с работой или учебой, вы можете начать работать или учиться, пока ваше заявление находится на рассмотрении.

Если срок действия вашей визы или временного вида на жительство истек в период с 24 января 2020 года по 31 июля 2020 года, но вы не подали заявление о регулировании вашего пребывания в течение этого периода, это не будет иметь никаких неблагоприятных иммиграционных последствий. Однако уже с 1 августа 2020 года вы должны подать новое заявление для урегулирования вашего иммиграционного статуса.

Облегчение доступа к пособиям для членов семьи выходцев из Северной Ирландии

Жители Северной Ирландии вскоре смогут спонсировать неевропейских членов семьи в рамках облегченной схемы EU Settlement Scheme.

Недавно правительство приняло отдельную, но связанную с этой схемой законодательную меру: «Правила социального обеспечения (пособия, связанные с доходом) (граждане Северной Ирландии – члены семьи) от 2020 года».

Назначение правил состоит в том, чтобы дать возможность членам семьи граждан Северной Ирландии претендовать на получение пособий в Великобритании в целом на тех же условиях, что и для членов семьи граждан Ирландии.

Сопроводительная записка к документу гласит: «Члены семей граждан Ирландии, получивших статус pre-settled в соответствии со схемой EU Settlement Scheme, могут получить доступ к связанным с доходом пособиям, если ирландский гражданин осуществляет одно из квалифицирующих действий в рамках права ЕС, означающее, что он является нанятым работником, самозанятым лицом, самодостаточным лицом или студентом или что он получил статус постоянного жителя страны, или если он является членом семьи, сохранившим право проживания в Великобритании. В этот документ будут внесены поправки, с тем чтобы член семьи гражданина Северной Ирландии, находящегося в сопоставимой ситуации, также мог получить доступ к пособиям, связанным с доходом».

К льготам, связанным с доходом, относятся пособие по безработице, жилищное пособие и пособие Universal Credit. Член семьи «соответствующего гражданина Северной Ирландии» сможет рассчитывать на статус pre-settled, предоставляемый в соответствии с законодательством ЕС в качестве права на проживание. Родившийся в Северной Ирландии спонсор будет считаться осуществляющим договорные права, как если бы он был мигрантом из ЕС.

Данные правила вступают в силу 24 августа 2020 года – в тот же день, что и новые правила спонсорства для Северной Ирландии.

Напомним, что еще в январе 2020 года правительство Бориса Джонсона опубликовало новую иммиграционную программу, по которой жители Северной Ирландии могут спонсировать неевропейских супругов и других членов семьи, подавая заявки в соответствии со схемой EU Settlement Scheme.

В данном случае это будет возможно потому, что люди из Ирландии уже могут это делать, а правительство хочет предоставить жителям Северной Ирландии равные условия. Программа предполагает, что подходящие под иммиграционные требования члены семьи жителей Северной Ирландии смогут подать заявление на получение иммиграционного статуса в Великобритании в целом на тех же условиях, что и члены семьи граждан Ирландии.

Иммиграционный статус будет доступен членам семьи всех жителей Северной Ирландии независимо от того, имеют последние британское или ирландское гражданство или сразу оба, а также независимо от того, как они идентифицируют себя.

Россия денонсирует соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения

В сообщении Минфина России говорится следующее: «Минфином России проведены переговоры с Минфином Кипра по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что, по сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

После того как Россия денонсирует соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения, существует вероятность аналогичных действий в отношении других низконалоговых юрисдикций, таких как Сингапур, Нидерланды, Люксембург и Мальта, если не удастся достичь договоренности о внесении соответствующих изменений в имеющиеся соглашения с этими странами.

Как известно, наряду с Кипром, Минфин России также направил запросы о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения (в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%) министерствам финансов Люксембурга и Мальты. Информация о том, удалось ли достичь договоренность с этими странами, пока не была опубликована.

Возможно, Россия также инициирует пересмотр соглашения об избежании двойного налогообложения с Великобританией, чтобы повысить ставку налога на дивиденды и проценты до 15%, при этом, на наш взгляд, договоренность, скорее всего, будет достигнута, расторжение соглашения маловероятно.

С классическими офшорами, каковыми являются Виргинские Острова, Гернси, Джерси, Каймановы Острова, у России соглашения об избежании двойного налогообложения не заключены. Таким образом, дивиденды и проценты, выплачиваемые в такие страны, и так облагаются по ставке 15%.

В свете текущих событий холдинговым компаниям, вероятно, придется рассмотреть возможность реструктуризации или даже ликвидации иностранных компаний. При этом необходимо предварительно оценить эффективность решений и проанализировать потенциальные налоговые последствия и риски от такой реструктуризации.

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