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В Абердине снова закрываются пабы

В Абердине снова закрываются пабы
Фото:en.wikipedia.org

Первый министр Шотландии Никола Стерджен временно ужесточила карантинные меры

В Абердине и его окрестностях зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Это самая крупная вспышка COVID-19 в Шотландии за несколько недель, в связи с чем первый министр Никола Стерджен временно ужесточила карантинные меры в городе.

С 17:00 5 августа снова закроются пабы и рестораны, сообщает BBC. Жителям Абердина разрешается ездить на работу или учебу, однако походы в гости и путешествия временно под запретом. Новые меры будут действовать неделю, после чего шотландское правительство примет решение об их ослаблении или ужесточении. Следить за выполнением правил будут полицейские патрули, сообщил заместитель главы шотландской полиции Уильям Керр.

По словам Николы Стерджен решение было принято после долгих совещаний с муниципалитетами, специалистами из NHS Grampian и полицией Шотландии. Первый министр надеется, что владельцы ресторанов и пабов отнесутся к ситуации с пониманием. «Я заранее благодарю их за сотрудничество», — добавила Стерджен.

Новых планов относительно школ пока нет: они должны открыться по расписанию с 11 августа.

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