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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило сто человек

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило сто человек
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Еще более 4 тыс. получили ранения

Вечером 4 августа в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв, эквивалентный землетрясению магнитудой 3,5, сообщает Sky News. Здания в радиусе десяти километров серьезно пострадали: у них выбило стекла и оторвало балконы. Киоски и автомобили опрокинуло взрывной волной, которая дошла даже до Кипра, расположенного в 240 километрах от Ливана.

По данным ливанского Красного креста, количество погибших превысило сто человек, еще более 4 тыс. получили ранения. В настоящее время спасатели ищут выживших под обломками. Больницы Бейрута не справляются с потоками раненых; их отвозят в другие города, пишет BBC. Российское новостное агентство ТАСС сообщило о повреждении здания посольства России в Ливане. Пострадала одна сотрудница.

По словам премьер-министра страны Хасана Диаба, причиной взрыва стали 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. Нитрат аммония используется в том числе в качестве компонента взрывчатых веществ.

Аммиачную селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, пишет РБК со ссылкой на результаты заседания Высшего совета по обороне Ливана. Его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Он объявил о банкротстве и «фактически бросил судно». Но точная причина взрыва пока не выяснена.

Правительство Ливана объявило трехдневный траур. Ряд стран, включая Израиль, Катар, Ирак, Франция и Германия объявили о том, что направят в Бейрут медикаменты для лечения пострадавших. Россия направила пять самолетов МЧС в Бейрут, чтобы помочь ликвидировать последствия взрыва в порту, сообщает РИА Новости.

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