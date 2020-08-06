Девонским бобрам разрешили остаться на воле

Колония сейчас обитает на реке Оттер

Когда-то бобры были обычным явлением для Британии, однако более 400 лет назад их полностью истребили охотники. С тех пор животных можно было встретить только в закрытых заповедниках. Однако в 2013 году популяцию бобров обнаружили и в дикой природе — на реке Оттер в графстве Девон, пишет BBC.

Между фермерами и защитниками природы разгорелись серьезные дебаты: первые предлагали отправить бобров в заповедник, вторые ратовали за реинтродукцию животных в привычную среду обитания. С одной стороны, бобры грызут деревья и строят дамбы, сохраняя воду в засушливое время и уменьшая риск наводнений в дождливые сезоны. С другой стороны, они имеют обыкновение засорять земли в пахотных районах.

Ученые наблюдали за популяцией пять лет и пришли к выводу, что от животных больше пользы, чем вреда. Они разнообразили местную фауну, сделали ландшафт более устойчивым к изменениям климата и даже простимулировали развитие туризма. Сейчас на реке Оттер живут уже 15 семей бобров — это порядка пятидесяти взрослых особей.

«Мы очень рады, что правительство разрешило оставить бобров в привычной среде обитания. Их положительное влияние на флору и фауну можно заметить уже сейчас», — заявили в фонде защиты дикой природы Devon Wildlife Trust.