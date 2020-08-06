Ипотека для бизнесмена

А ведь банки рассматривают заявки владельцев компаний, которым принадлежит более 20–35% акций – минимальное количество акций разное у разных банков, – на тех же условиях, что и для самозанятых индивидуальных предпринимателей.

И даже если вы только директор фирмы и не владеете ее акциями, банк попросит вас предоставить финансовые документы о доходах, уплате налогов и зарплате в компании.

Как долго нужно работать на себя перед тем, как можно будет получить ипотечный кредит?

Большинство банков может выдать ипотечный кредит только тем клиентам, которые проработали на себя как минимум два или даже три года. Даже в этом случае финансовые учреждения по-разному рассчитывают доходы потенциального клиента.

От того, как банк рассчитает ваш доход, зависит и сумма, которую он может вам как клиенту одолжить.

Есть банки, которые примут для расчета максимальной суммы ипотечного кредита ваши доходы за последний год; другие берут среднюю сумму дохода за два года; третьи оперируют средним доходом за три года.

Существуют несколько кредитных учреждений, которые могут выдать ипотеку, даже если ваша компания проработала всего год. Учтите, что эти банки попросят более высокий депозит и предложат вам процентную ставку выше среднерыночной.

В любом случае банки детально изучат финансовое положение вашего бизнеса. Если рост доходов от бизнеса превысил 15% в год, то банк, скорее всего, попросит вас и вашего бухгалтера объяснить, что вызвало такой скачок.

Скорее всего, также потребуются справка от бухгалтера о финансовой стабильности вашего бизнеса, детальная структура доходов и расходов, банковские счета компании, контракты. Подготовить документы несложно, и ваш бухгалтер вполне с этим справится.

Какую же сумму банки рассматривают в качестве дохода владельца компании?

Есть два варианта.

Некоторые банки рассматривают в качестве дохода директора компании его зарплату плюс дивиденды. Эти цифры можно найти в налоговой форме SA302.

Другие банки изучат отчеты компании и в качестве дохода возьмут зарплату владельца компании плюс прибыль компании после налогообложения (или долю прибыли, соответствующую количеству акций, если вы владеете менее чем 100% компании). Доходы одного и того же человека могут сильно различаться при таких формах расчета. Поэтому важно выбрать банк, метод которого вам больше подходит.

Некоторые советуют зарегистрировать компанию для того, чтобы начислить высокую зарплату супруге или родственникам. Это не лучшее решение. Банки классифицируют такие доходы как работу в семейном бизнесе (working in family business). Для того, чтобы принять их в расчет, они тщательно изучат финансовое положение самой компании и влияние зарплаты таких сотрудников на ее прибыль.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

Звоните: 01304268934, 07852829016 или заполните форму на сайте www.YourMortgageAdvisor. info

