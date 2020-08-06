Акулий заем

Как не попасть в зубы подпольных финансовых воротил

Loan sharks (буквальный перевод «кредитные акулы») – так называются теневые ростовщики, которые выдают займы под очень высокие процентные ставки, не имея при этом разрешения Управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority) на выдачу денег в долг. Такие кредиторы часто работают из дома и не предоставляют всех документов, необходимых для подтверждения заключенного с ними договора.

Помимо того, что ростовщики выдают займы нелегально, в обход закона, они зачастую предпринимают и другие незаконные действия, чтобы получить деньги (с процентами) назад. Как вариант, они могут угрожать насильственной расправой, запугивать тем, что отберут кредитную карту или другие ценности. На заемщика также могут оказать давление, чтобы заставить занять еще больше денег – для погашения одного кредита другим. В конечном счете долг составит огромную сумму и заемщик вряд ли сможет его погасить. В крайних случаях подпольные кредиторы даже заставляют неплательщиков заниматься проституцией и торговать наркотиками.

Как распознать нечистого на руку кредитора?

1. Нелегальные ростовщики не любят предоставлять документы, содержащие условия кредита. Вам не придется ничего подписывать – но в итоге у вас на руках не будет контракта, на который можно сослаться, если возникнут проблемы.

2. Скорее всего, вам не дадут внятной информации о процентных ставках. Это позволит ростовщику произвольно увеличивать сумму долга или добавлять дополнительные комиссии по собственному усмотрению. Более того, вам могут вовсе отказать в погашении долга и потребовать какие-то иные услуги взамен.

3. Ростовщик редко рекламирует свои услуги публично. Чаще всего новые клиенты находятся с помощью сарафанного радио.

4. Нелегальный кредитор может изымать кредитные карты, паспорта, водительские права, автомобили и другие ценные вещи в качестве залога.

5. Он сделает все возможное, чтобы клиент не смог погасить свой долг. Вы можете взять £1 000, вернуть £2 000 и все еще быть должным £5 000.

6. Ростовщик может прибегнуть к угрозам или насилию. Все мы слышали истории о том, как запугивают членов семьи должника и портят его имущество.

Как проверить законность деятельности кредитной организации?

Вы можете проверить, уполномочена ли компания одалживать деньги, на сайте Управления по финансовому надзору – register.fca.org.uk/s. Если кредитор не имеет текущего разрешения на кредитование, не занимайте у него деньги и не впускайте его в ваш дом. Если вы обнаружили теневого ростовщика, можете сообщить о нем анонимно на сайте gov.uk/report-loan-shark.

Что делать, если вы стали жертвой ростовщиков?

Не раздумывая, обращайтесь в организацию Stop Loan Sharks, являющуюся единственным правительственным учреждением Великобритании, которое уполномочено расследовать подобные нарушения и преследовать финансовых акул в судебном порядке. Команда была создана в 2004 году для борьбы с нелегальными кредиторами и для защиты тех, кто занимал у них деньги.

В Stop Loan Sharks работают следователи и координаторы, которые ранее трудились в полиции и службах долгового консультирования. Эта организация действует на уровне местных комьюнити, в сфере образования и в партнерских учреждениях, включая полицию. С 2004 года организация помогла 30 тыс. человек и списала незаконный долг на сумму £83 млн.

Сообщить о ростовщике можно напрямую Stop Loan Sharks: по номеру 0300 555 2222 или на сайте stoploansharks.co.uk (в том числе на условиях конфиденциальности либо анонимности). После того как будут выяснены все детали произошедшего, с вами будут работать следователи (при этом анонимность можно сохранять на протяжении всего процесса), а также специальный координатор, который поддержит вас во время расследования. Он свяжет вас с консультационными службами или организациями, которые помогут решить возникшие психологические проблемы.

Как насчет займа у друзей?

Занимать средства у членов семьи и друзей можно. Кроме того, вашему другу, желающему выступить в роли кредитора, не нужно разрешение Управления по финансовому надзору. Но даже если заем носит неофициальный характер, ваш кредитор, кем бы он ни был, не имеет права прибегать к незаконным методам возврата долга, например запугивать или преследовать вас.

Аферисты и COVID-19

С началом эпидемии коронавируса и карантинных мер многие жители Великобритании начали испытывать финансовые сложности. Неудивительно, что разного рода финансовые аферы (scam) участились и подстроились под нововведения, связанные с COVID-19.

Организация UK Finance назвала следующие мошеннические схемы, которые возникли в Великобритании в последние месяцы:

– Мошенничество в сфере финансовой поддержки во время эпидемии COVID-19. Жители страны получают поддельные правительственные электронные письма, в которых, к примеру, предлагается грант в размере от £7 500, доступ к «фондам помощи во время эпидемии COVID-19» или оформление скидки на муниципальный налог (council tax). Все эти письма содержат электронные ссылки и формы, крадущие вашу личную информацию, в том числе финансовую.

Малоимущим часто предлагается помощь при подаче заявки на пособие Universal Credit, но в качестве платы за услуги мошенники требуют часть этих выплат.

– Мошенничество в сфере здравоохранения. Люди получают письма, в которых утверждается, что получатель имел контакт с человеком, больным COVID-19. Опасайтесь фальшивых ссылок на государственные веб-сайты – пройдя по ним, вы попадете на страницу, крадущую личную (в том числе финансовую) информацию или заражающую ваше устройство вирусами.

Другой пример распространенного «лохотрона» – объявления о продаже продуктов, связанных с коронавирусом, таких как дезинфицирующие средства, тесты на вирус или маски. Когда этих товаров остро не хватало, люди переводили деньги на счета продавцов, но купленного так и не дождались.

– Аферы в области предоставления различных услуг. На вашу электронную почту приходят письма от организации TV License, сообщающие о том, что в связи с карантином вам не придется платить за лицензию в течение шести месяцев. Далее выясняется, что с уже использовавшимся ранее методом платежа Direct Debit произошла ошибка и вам необходимо пройти по ссылке и предоставить ваши банковские данные еще раз. Естественно, они будут украдены.

– Мошенничество в социальных сетях. Для выманивания денег используются взломанные профили реальных людей или фальшивые аккаунты. Например, внезапно в профиле друга в «Инстаграме» вы видите новое фото с просьбой о помощи: кто-то из родственников друга заболел или умер от коронавируса, срочно нужны деньги. Если вы увидели такое сообщение, попросите друга записать для вас видеообращение, подтверждающее печальные новости, или просто позвоните ему.

– Мошенничество в сфере инвестирования. Аферисты всячески рекламируют ведущие в никуда инвестиционные схемы, призывают вкладывать деньги в несуществующие компании с фейковыми сайтами.

Будьте бдительны, проверяйте свои источники информации и сообщайте о мошенниках другим!

Подготовила Вероника Гориа-Саво