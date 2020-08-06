Такой маленький Лондон

В таком огромном мегаполисе, как Лондон, который ежегодно посещают 40 млн туристов, легко потеряться. Не только приезжим, но и зданиям, кварталам и даже целым площадям. Потому что они такие крошечные, что не сразу их заметишь. Мы расскажем об удивительных маленьких достопримечательностях Лондона, которые заслуживают большого внимания.

Самый узкий уличный проход

Эту улочку можно найти на Brydges Place, она соединяет St.Martin’s Lane и Bedfordbury в знаменитом Ковент-гардене. Сразу ее и не заметить: кажется, что это просто зазор между домами. Однако на карте Лондона она обозначена как самостоятельная улица. Тут нужно постараться протиснуться, так как ширина прохода всего 38 сантиметров! Ну бочком, наверное, получится. И лучше, конечно, не экспериментировать после плотного ужина, а то помните, как в мультике про Винни-Пуха, «все потому, что кто-то слишком много ест»…

Самая маленькая площадь в Лондоне

Пикеринг Плэйс (Pickering Place), что расположена недалеко от St. James’s Street, не так просто отыскать. Пожалуй, ориентиром может служить винный магазинчик Berry Brothers & Rudd, который считается самым старинным магазином по продаже вина в Лондоне. Попасть на площадь можно сквозь узкий проход.

Компания Berry Brothers была основана в конце 17-го века и занималась поставкой кофе, чая, ну и, наконец, вина. Так вот, зять вдовы основателя компании и построил небольшой постоялый двор, который впоследствии и стал площадью. Здесь до 1845 года располагалось посольство Техасской республики до ее присоединения к Соединенным Штатам. В 18-м веке это место пользовалось сомнительной репутацией, и здесь, по легенде, которые так любят англичане, произошла последняя публичная дуэль на мечах в Лондоне. Кстати, Пикеринг Плэйс – то редкое место в Лондоне, где до сих пор сохранились газовые фонари.

Самый маленький дом

Точный адрес – Hyde Park Place 10, W2. Всего 95 см в ширину, это здание – часть монастыря Тибурн (Tyburn Convent). Миниатюрное жилище буквально втиснули между двух домов в 1805 году. По одной из красивых версий – чтобы остановить вылазки грабителей, которые промышляли на местном кладбище. Но, скорее всего, дом все же построили для слуг одного из владельцев особняков, а потом продали в дополнение к дому номер 9. В доме всего две комнаты, соединенные лестницей, и крохотная ванная. Вплоть до начала 21-го века здание сохранило свой первоначальный вид, и лишь потом фасад облицовали красным кирпичом.

Самый маленький полицейский участок

Обнаружится на углу Трафальгарской площади. Это даже не участок, а круглая будка для одного человека. Расположенный внутри основания фонарного столба, это был отлично замаскированный наблюдательный пункт для полицейских начала 20-го века. Если происходили потасовки и необходима была подмога Скотленд-Ярда, фонарь начинал мигать, сигнализируя об опасности. Сейчас, конечно, этот мини-участок не используется полицейскими, а служит красивой лондонской легендой.

Самая маленькая уличная скульптура

Скульптура изображает двух мышек, дерущихся за сыр (или лакомящихся им с двух сторон). Отыскать этих крох можно недалеко от северного выхода Лондонского моста, на левой стороне улицы Филпот-лейн (Philpot Lane) , недалеко от перекрестка с Истчип (Eastcheap ES3) на карнизе одного из домов (сейчас там кафе Nero). Местная легенда гласит, что эта скульптура была создана в 1862 году в честь двух строителей, которые работали неподалеку. Один обвинил другого в том, что тот съел его сэндвич с сыром, завязалась драка и оба упали вниз с лесов и разбились. Впоследствии обнаружилось, что сыр все-таки съели мыши – их застали на месте «преступления». А коллеги злополучных строителей сделали мышиную скульптуру в назидание будущим драчунам.

Самая маленькая церковь

Церковь на Бишопгейт (Bishopsgate)посвящена Святой Деве Этельбурге (St Ethelburga-the-Virgin). Она не только крошечная, но и самая старая и была построена в 13-15-м веках. Длиной всего 17 метров и в высоту девять метров, церковь осталась одним из немногих зданий, переживших Великий лондонский пожар. В 1993 году взрыв от теракта сильно повредил фасад церкви, и она оказалась под угрозой сноса, но после долгих дебатов решено было-таки ее восстановить.

Самый маленький паб Лондона

В этой номинации, конечно, много кандидатов, так как многие пабы мечтают улучшить свое положение, став местной легендой. Но все же лидерство принадлежит The Dove на Хаммерсмит (Hammersmith, 19 Upper Mall, Hammersmith, W6 9TA). В заведении размером 1,27х2,39 м можно разве что стоять, касаясь локтем соседа. Когда-то паб был кофейней, и, говорят, сюда захаживали Грэм Грин и Хемингуэй (видимо, уже когда здесь стали подавать спиртное, так как представить Хемингуэя с чашкой кофе и круассаном сложно). В хорошую погоду веранда The Dove заполнена посетителями, так как оттуда открывается чудесный вид на Темзу.

Вот так миниатюрные здания и элементы городской среды стали частью истории большого города. Это еще раз подтверждает афоризм, что бог (и дьявол) могут жить в мелочах.

Подготовила Оксана Кеш