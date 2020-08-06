Министерство внутренних дел откажется от «расистского» алгоритма по обработке заявок на визу

Алгоритм группировал людей по национальностям

С 2015 года министерство внутренних дел Великобритании использовало определенный алгоритм для обработки заявлений на визу, пишет BBC. Совет по вопросам иммигрантов (JCWI) утверждает, что алгоритм присваивал заявлениям на визу цветовой код — зеленый, желтый или красный.

Заявки от лиц с «подозрительной» национальностью маркировались красным. Впоследствии их документы подвергались более тщательной проверке со стороны сотрудников министерства, рассматривались дольше, и с большей вероятностью люди получали отказ. «У белых людей и лиц из «безопасных» стран было преимущество», — утверждает основатель британской организации по защите прав человека Foxglove Кори Крайдер. Он обвинил министерство в расистских предрассудках.

JCWI и Foxglove собирались подать иск против правительства, однако судебный процесс не состоялся. Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что дело требует особого рассмотрения. С 7 августа министерство откажется от прежнего алгоритма и усовершенствует систему.

Несмотря на это, в министерстве не согласились с обвинениями в расизме. «Мы изучим принцип работы инструмента и постараемся сделать процесс получения визы более прозрачным и упорядоченным», — заявил представитель ведомства.