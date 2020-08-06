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Статистику смертности от коронавируса по Англии придется пересчитать

Статистику смертности от коронавируса по Англии придется пересчитать
Фото:123rf.com

Реальное количество умерших может быть на 10% ниже

Ученые из Центра доказательной медицины (CEBM) при Оксфордском университете заметили ошибки при подсчете статистики смертности от COVID-19 по Англии, сообщает The Sun. Специалисты Public Health England (PHE) приписывали смерть от коронавируса всем, у кого он был когда-то диагностирован — даже если люди умирали в аварии спустя несколько месяцев после диагностики.

По данным PHE, в Англии было зафиксировано 41686 смертей от пневмонии нового типа. Однако реальное число умерших может быть на 10% ниже (минус 4170 смертей).

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок должен выступить по этому поводу в ближайшее время. Ожидается, что он предложит считать смертность по Англии так же, как и в Шотландии и Северной Ирландии — и записывать статистику только тех, кто скончался в течение 28 дней после положительного результата на COVID-19.

«Это разумное решение. Предыдущий способ подсчета только усугубил неразбериху», — заявил директор CEBM, профессор Карл Хенеган. Он первым заметил расхождения в цифрах между разными регионами Соединенного Королевства: в середине июля Шотландия и Северная Ирландия сообщали об отсутствии смертей, в то время как в Англии число летальных исходов оставалось довольно высоким.

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