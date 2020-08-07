Цены на газ и электроэнергию снизятся этой осенью

Семьи смогут сэкономить £84 в год

В октябре этого года регулятор Ofgem снова снизит цены на газ и электроэнергию, пишет BBC. Пользователи стандартного тарифного плана будут платить £1 042 в зимний период — с октября по март — и сэкономят таким образом £84 в год. Семьи, обслуживающиеся по предоплате, заплатят за аналогичный отрезок времени £1 070, сэкономив £95.

Аналитики Ofgem подсчитали, что от новых тарифов выиграют более 11 млн домохозяйств, подключенных к стандартному плану обслуживания, и порядка 4 млн, обслуживающихся по предоплате. Первые ценовые ограничения регулятор ввел в январе 2019 года и с тех пор регулярно корректирует ценовую политику. Нынешние скидки стали возможны благодаря снижению оптовых цен на газ.

«Многие люди столкнулись с большими финансовыми трудностями за время пандемии, но теперь смогут немного расслабиться и даже сэкономить», — заявил исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли. Он также посоветовал не стесняться обращаться к поставщику в поисках лучшего тарифа. «Возможно, в происках выгодного предложения вам даже придется его сменить», — предупредил Брирли.

Несмотря на нынешние ценовые послабления, Ofgem предупреждает: оптовые цены на газ наверняка поднимутся в апреле, что может сказаться на тарифах.