﻿﻿﻿﻿﻿

Цены на газ и электроэнергию снизятся этой осенью

Цены на газ и электроэнергию снизятся этой осенью
Фото:123rf.com

Семьи смогут сэкономить £84 в год

В октябре этого года регулятор Ofgem снова снизит цены на газ и электроэнергию, пишет BBC. Пользователи стандартного тарифного плана будут платить £1 042 в зимний период — с октября по март — и сэкономят таким образом £84 в год. Семьи, обслуживающиеся по предоплате, заплатят за аналогичный отрезок времени £1 070, сэкономив £95.

Аналитики Ofgem подсчитали, что от новых тарифов выиграют более 11 млн домохозяйств, подключенных к стандартному плану обслуживания, и порядка 4 млн, обслуживающихся по предоплате. Первые ценовые ограничения регулятор ввел в январе 2019 года и с тех пор регулярно корректирует ценовую политику. Нынешние скидки стали возможны благодаря снижению оптовых цен на газ.

«Многие люди столкнулись с большими финансовыми трудностями за время пандемии, но теперь смогут немного расслабиться и даже сэкономить», — заявил  исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли. Он также посоветовал не стесняться обращаться к поставщику в поисках лучшего тарифа. «Возможно, в происках выгодного предложения вам даже придется его сменить», — предупредил Брирли.

Несмотря на нынешние ценовые послабления, Ofgem предупреждает: оптовые цены на газ наверняка поднимутся в апреле, что может сказаться на тарифах.

profile-sample2
Цены на газ и электроэнергию снизятся этой осенью
07-08-2020
profile-sample2
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН. Всплеск эмоций: водные развлечения для детей в Лондоне
07-08-2020
profile-sample2
Как выжить в маске в жару?
07-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.