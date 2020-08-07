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Как выжить в маске в жару?

Как выжить в маске в жару?
Фото:123rf.com

На выходных будет установлен очередной температурный рекорд

Синоптики говорят, что на этих выходных в Великобритании будет установлен очередной температурный рекорд — 37°C. Лето продолжает делиться с британцами теплом, однако ношение масок никто не отменял, пишет BBC. Что же нужно сделать, чтобы пережить жаркую погоду без проблем?

1. Правильно выбрать маску

Как утверждает дерматолог одной из лондонских клиник, доктор Адил Шераз, лучше всего носить маски из дышащего материала — хлопка или даже бамбука, а вот о голубых медицинских масках лучше забыть. У хлопковых масок есть только один недостаток: они хорошо впитывают влагу, поэтому их придется чаще менять.

Цвет тоже имеет значение! Темные оттенки поглощают намного больше тепла, чем светлые, поэтому лучше отдавать предпочтение последним.

«Совершенно необязательно класть маски в холодильник перед выходом на улицу, — говорит доктор Шераз. — Особого эффекта это не принесет, кроме того, на лице могут остаться следы обморожения.» 

2. Отказаться от макияжа

В жаркую погоду макияж смешивается с потом и забивает поры. На это время лучше отдать предпочтение солнцезащитным и увлажняющим кремам. Метеорологи предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения.

3. Не использовать щиток для лица

Из-за пандемии многие предпочитают экипироваться полностью и надевают защитный щиток для лица вместе с маской. И хотя ничего вредного в этом нет, лучше не нагружать себя, говорят специалисты. Щиток удерживается на голове с помощью тканевой ленты, и кожа под ней очень потеет.

4. Пить больше воды

Пандемия — не повод отказываться от глотка воды, особенно в жаркую погоду! Главное, не забывайте мыть руки перед тем, как спустите маску с лица.

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