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Великобритания вводит карантин для прибывающих из Бельгии, Андорры и с Багамских островов

Великобритания вводит карантин для прибывающих из Бельгии, Андорры и с Багамских островов
Фото:123rf.com

Новые правила уже действуют в Уэльсе

Прибывающим из Бельгии, Андорры и с Багамских островов теперь придется самоизолироваться на две недели, пишет BBC. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Министерство иностранных дел призывает граждан воздержаться от поездок по этим направлениям. 

Новые правила начнут действовать с субботы, 8 августа, в Англии, Северной Ирландии и Шотландии. Уэльс ввел ограничения с сегодняшнего дня.

За нарушение карантина людям придется заплатить штраф в £1 тыс. (в Шотландии — £480). Повторное нарушение правил грозит выплатой £5 тыс.

В Бельгии число заболевших коронавирусом снова начало увеличиваться. На 6 августа в стране было зафиксировано 49,2 новых случая COVID-19 на 100 тыс. человек — это выше аналогичного показателя в Великобритании (14,3) и Испании (27,4). Ежегодно Бельгию посещают 1,8 млн британцев, Андорру — 150 тыс. британцев. В 2018 году на Багамы съездили более 36 тыс. граждан Великобритании.

Грант Шэппс добавил, что не исключает расширения списка опасных стран. Однако с 11 августа Великобритания отменяет обязательный карантин для прибывающих из Брунея и Малайзии.

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